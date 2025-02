Vogliamo portare alla tua attenzione una modifica che implementeremo nel negozio del mercante nella sezione relativa alle medaglie degli assalti.



Introdurremo un limite al numero di risorse che possono essere acquistate settimanalmente dal mercante utilizzando le medaglie degli assalti: a partire dal martedì della prossima settimana (28 marzo), sarà possibile acquistare solo una quantità di ciascuna risorsa a settimana utilizzando le medaglie degli assalti. Questa modifica si applica alle risorse del villaggio principale e della base del costruttore e non influirà sugli artefatti.



Questa modifica è necessaria per mantenere la longevità dei nostri contenuti e un'esperienza di gioco equilibrata e coinvolgente per tutti. Ti ringraziamo per la tua comprensione.

Continua a combattere!