Ecco dove puoi trovare strategie vincenti per il tuo Municipio!

Attacchi aerei: ALTER EGO Team festeggia i 2000 iscritti al suo canale portando 5 attacchi con truppe aeree, Dragoloon con apertura di Queen walk; Un Electrone LavaLoonIon, con Draghi elettrici nel castello e una marea di Mongolfiere coperte dai mastini; LaLoon con apertura di suicide Heroes, in cui i tuoi eroi si sacrificano per liberare il percorso delle mongofliere; Infine uno Slammer Electroloon dove i tuoi Draghi elettrici la fanno da padrone!

Attacco ibrido: Sempre ALTER EGO Team ti fa vedere in questo video anche alcuni attacchi ibridi portati con Domatori e Minatori!

Tutorial anti mono: Ci spostiamo sul canale Figliocci CLUB Coc per vedere diverse strategie di attacco da utilizzare nelle leghe ma non solo. Capire la strategia migliore in base alla difesa avversaria è sempre importante per portare a casa almeno le due stelle, trovi il tutorial in questo video.

Basi comuni: Sempre il canale Figliocci CLUB ci propone un secondo video tutorial in cui si analizzano punti deboli delle basi più comuni e come attaccarle al meglio!

Strategie e tutorial: Tanto altro materiale anche dal canale Black Witches e Clash villager lo puoi trovare con il tag "Strategie e tutorial" nel bellissimo Blog italiano dedicato a Clash of Clans di The last war! Attacchi e strategie per tutti i gusti!

Tecniche per scalare: Anche il canale Youtube di Delsa si è occupato di strategia collegandosi con giocatori in classifica e mostrando attacchi per riuscire a scalare velocemente, come in questo video.