Per poter addestrare una Super Truppa, devi essere il Capo di un villaggio con Municipio di livello 11 o superiore. Tocca il nuovo edificio delle Super Truppe posizionato vicino al Mercante e ti verrà fatta scegliere la truppa che vuoi rendere Super. Ogni potenziamento richiede una certa quantità di risorse; È importante precisare che potrai scegliere di potenziare solo una truppa per volta. Potrai anche provare la truppa testandola in un solo attacco di prova disponibile prima di decidere di confermare il potenziamento!

Quando andrai ad addestrare le truppe nelle Caserme, se una Truppa è potenziata vedrai lo sfondo rosso (e il ritratto migliorato) nell’icona di quella Super Truppa. Durante la fase di potenziamento, che dura una settimana, potrai addestrare solamente la versione Super della truppa scelta, fino al termine del potenziamento.



Quando i tuoi compagni di Clan richiedono rinforzi, tu potrai donare la versione Super di quella Truppa (anche la versione normale se la avevi addestrata in precedenza senza averla utilizzata). Potranno inoltre, richiedere una specifica Super Truppa utilizzando il nuovo sistema di richiesta introdotto in questo aggiornamento, ma per riceverla, qualcuno all’interno del Clan deve avere addestrato la Super Truppa richiesta.





Ogni potenziamento dura 7 giorni, seguito da 7 giorni in cui NON sarà possibile addestrare nuovamente la stessa truppa. Quando rendi Super una Truppa non potrai cambiare idea e dovrai attendere 7 giorni prima di poterne potenziare un altra! Per usare il potenziamento, ogni truppa deve avere un livello minimo che sarà mostrato nella scheda della Super Truppa.



Hei Capo… essere una Super Truppa stanca!