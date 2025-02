Il municipio di livello 13 è qui! Questo è l'aggiornamento più importante di Clash of Clans per quest'anno, ed è valsa la pena aspettare! Non soltanto c'è la novità del Municipio 13, con un sistema di difesa unico per proteggere il tuo villaggio, ma questo aggiornamento introduce anche il primo nuovo eroe dal municipio 11: la campionessa reale! È pronta a farsi valere, è spietata, e il suo scudo a ricerca semina distruzione sui suoi nemici. Il municipio 13 introduce anche un edificio difensivo inedito, lo scagliapietre, che spara massi che si frantumano in tanti pezzi al momento dell'impatto, infliggendo danni aggiuntivi alle unità posizionate dietro il bersaglio principale. Arriva anche un nuovo tipo di macchina d'assedio, la caserma volante, che introduce una meccanica di gioco inedita per questo tipo di unità di attacco. Infine, per chi possiede il municipio 12 e superiori, vi presentiamo una nuova truppa, lo yeti, ma le novità non finiscono qui. Di seguito troverai tutte le novità di questo aggiornamento, molte delle quali sono incentrate sul municipio 13, che renderà l'esperienza di gioco in Clash of ancora più emozionante!