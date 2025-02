Vi ricordiamo che nel prossimo aggiornamento di Clash of Clans saremo purtroppo costretti a sospendere il supporto per tutti i dispositivi Apple e Android che utilizzano sistemi operativi inferiori rispettivamente a iOS 11 e Android 5.0.

Se il dispositivo che utilizzi ha un sistema operativo inferiore a iOS 11 o Android 5.0, non potrai più utilizzarlo per giocare a Clash of Clans a meno che non si possa aggiornare a una versione successiva di iOS/Android. Vi preghiamo inoltre di aggiornare alla versione iOS 11/Android 5.0 (o successiva) il prima possibile.



Le istruzioni su come aggiornare il tuo sistema operativo iOS sono disponibili sul sito web del supporto Apple.



Per istruzioni su come controllare e aggiornare la tua versione di Android, visita il sito web dell’assistenza di Google.



Per ulteriori informazioni su come collegare il tuo account a un Supercell ID o trasferire il tuo villaggio su un nuovo dispositivo, dai un’occhiata alle Domande frequenti