A breve avvieremo una manutenzione per prepararci alla Lega della guerra tra clan di febbraio.

Essendo febbraio un mese più corto, in maniera eccezionale, ridurremo la grandezza dei gruppi fino a 6 Clan (quindi i clan faranno solamente 5 guerre).



Ma non ti preoccupare, daremo ai Clan 2 medaglie delle leghe bonus (il capo di ogni Clan potrà assegnarle ai giocatori presenti nel roster della lega della guerra tra clan) e oltre a rendere il bottino di guerra più succoso, renderemo più facile essere promossi e più difficile essere retrocessi di lega.



Queste sono le regole per le promozioni e retrocessioni di febbraio:

Campioni 1: retrocessione 1, promozione 0

Campioni 2 - Cristallo 1: retrocessione 1, promozione 1

Cristallo 2 - Argento 2: retrocessione 1, promozione 2

Argento 3: retrocessione 0, promozione 2

Bronzo 1 - Bronzo 3: retrocessione 0, promozione 3