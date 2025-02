Le medaglie del Collage

Queste sono la valuta che puoi spendere nel negozio del mercante per acquistare decorazioni stagionali uniche, artefatti, risorse (come i minerali per gli equipaggiamenti degli eroi) e tanto altro ancora. Il premio che non vorrai farti assolutamente scappare è sicuramente il Pupazzo della mongolfiera lavica, il nuovo equipaggiamento epico!