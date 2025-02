Benvenuti nell'Anno del drago celeste! Il drago celeste simboleggia tradizionalmente forza e potere, e in questo evento userai entrambi in abbondanza con le truppe stagionali che sbloccherai durante l'evento Festival del drago!

Il Festival del drago è l'evento stagionale di questo mese, per i giocatori a partire dal municipio 8, con attività di gioco per sbloccare ricompense speciali e guadagnare medaglie del drago per acquisire la skin sorvegliante dei draghi e l'equipaggiamento epico degli eroi, la freccia congelante!

Inizia la Festival del drago

Data: lunedì 8 febbraio 2024

Orario: 8:00 UTC/09:00 italiane/10:00 di Helsinki

Termina la Festival del drago

Data: venerdì 1 marzo 2024

Orario: 8:00 UTC/09:00 italiane/10:00 di Helsinki

Tuttavia, come i precedenti eventi stagionali, potrai continuare ad accedere alla scheda Festival del drago del mercante e alla pignatta del drago fino alla chiusura del negozio il 3 marzo alle 8:00 UTC/9:00 italiane/10:00 di Helsinki.

La tua guida al Festival del drago: sorvegliante dei draghi

Incarnando l'anno del drago, ciascuno degli eroi è avvolto in vesti draconiche, come appropriato per questo Capodanno lunare. Il sorvegliante dei draghi ti guiderà attraverso l'evento Festival del drago, quindi ascolta la sua saggezza.

Risorsa per il Festival del drago: buste rosse

Durante il Capodanno lunare, è consuetudine distribuire buste rosse come simbolo per allontanare gli spiriti maligni. Ma dov’è l’elemento Clash in tutto questo? Durante il Festival del drago farai irruzione nelle basi di altri player in battaglie multigiocatore per saccheggiare le loro buste rosse. Le buste rosse verranno posizionate in 3 edifici nemici selezionati casualmente che dovrai attaccare per raccogliere le buste rosse. Inoltre, potrai raccogliere regolarmente questa risorsa dalla tua pignatta del drago. Più buste rosse raccogli, più ricompense sbloccherai come minerali, truppe stagionali come il drago celeste e l’arciere pirotecnico e molto altro ancora!

Medaglie del drago: raccogli il tesoro del tuo drago

Raccogliere buste rosse ti consentirà di sbloccare premi speciali del Festival del drago, comprese le medaglie del drago, la valuta di questo evento che puoi spendere nel negozio del mercante. Usa le tue medaglie del drago per acquistare decorazioni stagionali uniche, risorse come minerali per il tuo equipaggiamento degli eroi, artefatti e altro ancora. I due oggetti di livello superiore su cui sappiamo che vorrai mettere le mani sono la skin eroe sorvegliante dei draghi e il nuovo equipaggiamento epico, la freccia congelante!

Nuove truppe temporanee: arciere pirotecnico e drago celeste

Arciere pirotecnico

Le voci dicono che fosse un'arciera che ha ceduto il suo arco per qualcosa con più BOOM: un potente lanciarazzi. Quando l’arciere pirotecnico rilascia il suo colpo, non solo viene inflitto danno al bersaglio iniziale, ma viene inflitto danno da spargimento anche a bersagli aggiuntivi dietro di esso secondo uno schema a forma di cono. Ma questa esplosiva potenza di fuoco ha un costo: quando l’arciere pirotecnico spara, il rinculo del suo lanciarazzi la spinge leggermente all'indietro.

Bersaglio preferito: Qualsiasi

Bersagli: Terra e aria

Spazio richiesto: 8

Tempo di addestramento: 1 minuto

Livello* Punti ferita Danni al secondo 3 180 80 4 220 95 5 260 110 6 300 125 7 340 140 8 360 155 9 380 170 10 400 185 11 420 200

* Parte dal livello 3

Drago celeste

Distribuisci forza e potere alle basi dei tuoi nemici con questo avatar del Capodanno lunare, il drago celeste. Con i suoi punti ferita elevati e la capacità di prendere di mira unità terrestri e aeree mentre vola in alto sopra le difese nemiche, il drago celeste è uno spettacolo da vedere. Il danno penetrante ad area inflitto dal drago celeste non solo infligge danni aggiuntivi dietro il suo bersaglio iniziale, ma questo dragone robusto farà sì che le tue battaglie finiscano con la vittoria molto più rapidamente.

Bersaglio preferito: Qualsiasi

Bersagli: Terra e aria

Spazio richiesto: 40

Tempo di addestramento: 6 minuti

Livello* Punti ferita Danni al secondo 3 3200 319 4 3800 342 5 4400 365 6 5000 388 7 5600 411 8 6200 433 9 6600 456 10 7200 479 11 7600 502

* Parte dal livello 3

Equipaggiamento epico degli eroi: freccia congelante

La regina degli arcieri ha il suo primo assaggio di epicità con il suo equipaggiamento degli eroi freccia congelante. Questo proiettile polare rallenterà i bersagli quando vengono colpiti.

Tipo di abilità: Passiva

Abilità:

Rallenta i bersagli

Eroe: aumento dei danni al secondo

Livello Rallentamento % Durata rallentamento Aumento DPS eroe Minerali lucenti Minerali raffinati 1 30% 0.75s 35 NA NA 2 30% 1.0s 40 120 0 3 35% 1.0s 45 240 20 4 35% 1.0s 50 400 0 5 35% 1.25s 55 600 0 6 40% 1.25s 60 840 100 7 40% 1.25s 66 1120 0 8 40% 1.50s 72 1440 0 9 45% 1.50s 78 1800 200 10 45% 1.50s 85 1900 0 11 45% 1.75s 92 2000 0 12 50% 1.75s 99 2100 400 13 50% 1.75s 105 2200 0 14 50% 2.0s 111 2300 0 15 55% 2.0s 117 2400 600 16 55% 2.0s 122 2500 0 17 55% 2.25s 127 2600 0 18 60% 2.25s 132 2700 600 19 60% 2.25s 136 2800 0 20 60% 2.50s 140 2900 0 21 65% 2.50s 144 3000 600 22 65% 2.50s 148 3100 0 23 65% 2.75s 152 3200 0 24 70% 2.75s 156 3300 600 25 70% 2.75s 160 3400 0 26 70% 3.00s 164 3500 0 27 75% 3.00s 168 3600 600

Pass evento Festival del drago

Il pass evento Festival del drago è il tuo modo per massimizzare la quantità di premi che puoi sbloccare e raccogliere durante questo evento stagionale. Come il pass d’oro, il pass evento è una funzionalità a pagamento specifica per l'evento Festival del drago che ha un percorso di ricompensa gratuito e premium. Una volta acquistato il pass evento, raccogliendo buste rosse sbloccherai i premi presenti sia nei percorsi gratuiti che in quelli premium.

Anche se non acquisti il pass evento guadagnerai comunque i premi dal percorso dei premi gratuito!

Soglia buste rossa Ricompense gratuite Ricompense Pass evento 100 100 medaglie del drago 20 minerali raffinati 300 15% potenziamento addestramento 500 medaglie del drago 600 1000 minerali lucenti 20 minerali raffinati 1000 Truppa stagionale arciere pirotecnico 1050 medaglie del drago 1500 150 medaglie del drago 30 minerali raffinati 2000 30% Training Boost 500 medaglie del drago 2500 1200 minerali lucenti 30 minerali raffinati 3000 Truppa stagionale drago celeste 1050 medaglie del drago 3500 350 medaglie del drago 40 minerali raffinati 4000 15 minerali raffinati 500 medaglie del drago 4750 1300 minerali lucenti 40 minerali raffinati 5500 15 minerali raffinati 10 minerali stellari 6250 400 medaglie del drago 60 minerali raffinati 7000 30 minerali raffinati Statua del cucciolo di drago 7750 1500 minerali lucenti 60 minerali raffinati 8500 100 minerali raffinati 15 minerali stellari 9250 450 medaglie del drago 70 minerali raffinati 10000 45 minerali raffinati 600 medaglie del drago 11000 500 medaglie del drago 70 minerali raffinati 12000 150 minerali raffinati 20 minerali stellari 13000 550 medaglie del drago 80 minerali raffinati 14000 45 minerali raffinati 800 medaglie del drago 15000 600 medaglie del drago 80 minerali raffinati 16000 Pignatta del drago 35 minerali stellari

Percorso delle ricompense bonus

Una volta completato il percorso ricompense del Festival del drago, ci sarà un percorso bonus aggiuntivo in cui potrai guadagnare ricompense aggiuntive. Questo percorso di ricompensa bonus si sblocca solo dopo aver completato l'intero percorso di ricompensa gratuito.

Ulteriori buste rosse raccolte Ricompensa bonus 1000 130 medaglie del drago 2000 130 medaglie del drago 4000 130 medaglie del drago 6000 130 medaglie del drago 8000 130 medaglie del drago 11000 130 medaglie del drago 14000 130 medaglie del drago 17000 130 medaglie del drago 20000 130 medaglie del drago 24000 130 medaglie del drago 28000 130 medaglie del drago 32000 130 medaglie del drago

Ricompense mercante

Anche il mercante si è unito ai festeggiamenti del Capodanno lunare e offre i suoi prodotti in edizione limitata in cambio delle tue medaglie del drago. Puoi acquisire una varietà di beni tra cui artefatti, decorazioni uniche, skin del sorvegliante dei draghi e l’epica freccia congelante!