Clash of Clans entra nel mondo del calcio con Erling Haaland! Sì, questa leggenda è pure un campione di Clash of Clans e ora in gioco potrai trovare la sua skin per il re barbaro e tanto altro ancora! Vediamo i dettagli di questa stagione e combattiamo con Haaland per conquistare la vittoria!

Nuova truppa temporanea: il barbaro centravanti

Date: dal 1º al 31 maggio

Tutti i giocatori che hanno il municipio almeno al livello 3 possono provare una truppa a tema calcistico, il barbaro centravanti!

Questo guerriero lancia con precisione un pallone verso la difesa più vicina e poi inizia ad attaccare gli edifici rimanenti.

Oltre al barbaro centravanti, siamo felici di presentarvi anche il gigante delle rimesse, un'altra truppa che sarà disponibile nell'evento delle medaglie. Continua a leggere per saperne di più!

Nuova sfida con vari livelli e classifiche

Date: dal 1º al 31 maggio

Tutti i giocatori che hanno il municipio almeno al livello 4 potranno cimentarsi in una sfida a tema calcistico suddivisa in dodici divertentissimi livelli!

Accumulando le stelle durante la sfida, è possibile ottenere varie ricompense, incluse alcune decorazioni speciali dedicate alla stagione ''Clash con Haaland''!

Ogni due giorni si sbloccherà un nuovo livello, a partire dalla base di Haaland, dove potrai mettere alla prova le tue doti offensive contro uno dei migliori centravanti del mondo calcistico! Buona fortuna!

Perfezionando gli attacchi nei livelli della sfida, potrai guadagnare ancora più ricompense, tra cui minerali, parti della casa della capitale del clan e decorazioni.

Oltre a dimostrare la tua bravura in battaglia, avrai anche la possibilità di scalare le classifiche, appositamente create per i livelli 1, 4, 6, 8, 10 e 12, e se saprai dimostrarti migliore degli altri raggiungendo il primo posto, riceverai in premio ben 50.000 gemme!

Evento delle medaglie: truppa e incantesimo temporanei e nuovo equipaggiamento degli eroi

Date: dal 7 al 24 maggio

Per fare progressi nell'evento ''Clash con Haaland'' devi distruggere i municipi e altri tre edifici scelti casualmente tra le seguenti difese: cannoni, torri dell'arciere o torri infernali. Tieni d'occhio quelli che assegnano medaglie extra!

A partire dal 7 maggio, i giocatori che hanno il municipio di livello 6 o superiore avranno a disposizione una truppa temporanea aggiuntiva, che si sblocca tramite il percorso gratuito dell'evento delle medaglie: il gigante delle rimesse! Questo colosso tira con forza un pallone rimbalzante verso l'edificio più vicino e poi inizia ad attaccare le difese rimanenti.

Oltre a questa truppa, sarà possibile utilizzare anche un nuovo incantesimo temporaneo, il Cartellino giallo! Questo incantesimo ferma temporaneamente un edificio o un eroe, che a quel punto non potrà attaccare né subire attacchi.

Procedendo inoltre lungo l'esclusivo percorso dell'evento, potrai sbloccare con le medaglie raccolte un nuovissimo equipaggiamento epico del re barbaro, il Pallone d'acciaio! Con questo oggetto, il re barbaro lancia verso l'edificio più vicino un pallone, che poi rimbalza su altri edifici, infliggendo danni. Il pallone d'acciaio non rimbalza sulle truppe.

Alla fine del percorso, sarà possibile ottenere la skin ''regina del calcio'', usando le medaglie dell'evento nel negozio dedicato!

Altro divertimento a tema calcistico