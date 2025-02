Se hai raggiunto almeno il livello 6 del municipio, potrai guadagnare cristalli magici svolgendo delle attività nel gioco e avanzando lungo il percorso dell'evento. Inoltre, potrai convertire i cristalli magici in medaglie magiche e usarle per sbloccare premi speciali, come il nuovo equipaggiamento della regina degli arcieri, lo Specchio magico !

Le date dell'evento

Inizio:

9 agosto alle 8:00 UTC

Fine:

30 agosto alle 8:00 UTC

Una volta che l'evento sarà terminato, potrai accedere alla scheda del mercante e all'edificio dedicati a esso per altri due giorni, ovvero fino alle 8:00 UTC del 1º settembre.