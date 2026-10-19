Ehilà! Stiamo per apportare una serie di modifiche di bilanciamento che hanno l'obiettivo di tenere sotto controllo alcune delle opzioni di gioco più forti e di potenziare un po' le truppe e l'equipaggiamento che ne avevano bisogno. Ecco in cosa consistono.

Tieni presente che i numeri che trovi di seguito fanno riferimento ad attacchi sferrati da municipi di livello 18 a basi di livello uguale nelle guerre tra clan e nelle LGC nelle ultime quattro settimane.

Il Cuor di fuoco del duca drago

Il Cuor di fuoco compare in quasi il 40% degli attacchi e in più di metà di quelli con il duca drago, per non parlare degli assalti fatti con questo eroe e con questo equipaggiamento, che garantiscono tre stelle in circa il 66% dei casi. Senza il Cuor di fuoco, questa percentuale scende al 56%, con una media del 53%.

Si tratta di una differenza sostanziale, perciò vogliamo rendere competitivo anche l'altro equipaggiamento del duca, apportando le seguenti modifiche.

I PF bonus diminuiscono dell'8% circa a ogni livello.

Il Cuor di fuoco non aggiunge più danni.

Le cure diminuiscono leggermente all'aumentare dei livelli, passando da 150 a 140 al livello massimo.

I cavalieri delle macerie della strega delle macerie

Gli attacchi con la strega delle macerie ottengono tre stelle nel 76% circa dei casi, la percentuale più alta tra le truppe maggiormente utilizzate. Inoltre, i cavalieri delle macerie erano troppo pesanti da lanciare per le trappole a scatto, ragion per cui potevano attivarle e andarsene come se nulla fosse. Ecco cosa cambieremo.

Lo spazio richiesto dai cavalieri delle macerie passa da 20 a 18 per permettere alle trappole a scatto di lanciarli.

I cavalieri si muovono un po' più lentamente, hanno qualche PF in meno e infliggono una quantità di danni inferiore.

Più amore per le truppe meno utilizzate

Il domatore di cinghiali, il minatore e la P.E.K.K.A compaiono in meno del 3% degli attacchi e raggiungono le tre stelle in una percentuale di casi che oscilla tra il 20% e il 35%. Anche il superdomatore di cinghiali e il superminatore vengono scelti in pochissimi casi, mentre il golem meteoritico, pur essendo sotto la media rispetto ad altre truppe, è un po' più apprezzato. Fatte queste considerazioni, è arrivato il momento di riportare in auge queste truppe nei seguenti modi.

I PF del domatore di cinghiali e del superdomatore di cinghiali aumentano.

Lo stesso vale per i PF del minatore e del superminatore al livello massimo.

La P.E.K.K.A causa più danni.

La salute del golem meteoritico e, di conseguenza, i PF dei meteormiti, aumentano.

I potenziamenti agli equipaggiamenti

La Freccia congelante compare nel 7% circa degli attacchi e fa ottenere tre stelle approssimativamente nel 31% dei casi, perciò abbiamo deciso di apportarle le seguenti modifiche.

Il rallentamento sale di cinque punti percentuali a ogni livello.

I danni aumentano dal livello 21 al 27, passando da 168 a 175 al livello massimo.

Ora il Pendaglio del portale riceve PF bonus, raggiungendo quota 1200 al livello massimo. L'altro equipaggiamento del principe degli sgherri conferisce già dei PF bonus, perciò il fatto che il Pendaglio del portale non li avesse era una svista.

È il momento di mettere alla prova questi cambi: verificheremo la loro efficacia e, se necessario, ne introdurremo altri, perciò facci sapere cosa ne pensi.

Continua a combattere!