Due mondi, un libro e dei portali infiniti.

La maledizione cosmica è tornata... e questa volta ci sono dei portali. Una battaglia capace di distorcere la realtà coinvolge anche la galassia di Clash e stravolge i villaggi in questa catastrofica stagione di Clash-O-Ween! Sblocca un nuovo equipaggiamento e truppe temporanee partecipando agli eventi incredibili che invaderanno la tua dimensione per tutta la stagione. Metti i tuoi guerrieri più potenti al centro di uno scontro interstellare con le nuove skin degli eroi ed esplora un villaggio stravolto dall'incontro tra dimensioni impazzite grazie al villaggio dei portali cosmici. Clash-O-Ween non è mai stato così folle!

Dal 1º al 31 ottobre, affronta la maledizione cosmica nell'evento Portali del panico, durante il quale, per tutto il mese, assisterai alla collisione tra le varie dimensioni, a un caos a dir poso spettrale e all'apertura di portali. Da uno di questi sbucherà la nuovissima truppa temporanea, il lanciatotem, un guerriero che non sa cosa sia la delicatezza e che ama terrorizzare i nemici, prima scagliando rocce da lontano e poi tirando fuori dal nulla un totem maledetto, con cui stordisce le difese vicine e piazza tra loro un diversivo.

Informazioni sul lanciatotem

Infligge un sacco di danni al secondo da sei caselle di distanza e può puntare a qualsiasi bersaglio terrestre.

Con il primo attacco e poi ogni quarto attacco, lancia un totem invece di una roccia, stordendo le difese vicine e generando un totemino nel punto d'impatto.

I totemini sono immobili e sono fatti apposta per incassare i colpi al posto del tuo esercito, perché assorbono danni fino a sgretolarsi. Possono essere colpiti sia dalle difese aeree sia da quelle terrestri e perdono continuamente salute anche senza essere attaccati, quindi prima o poi si autodistruggeranno anche senza subire danni.

Dal 1º al 31 ottobre, approfitta del Pass d'oro per sbloccare ricompense, accelerare i progressi e ottenere la regina macabra, l'esclusiva skin degli eroi di questa stagione. Approfitta di una guerriera terribilmente splendida, splendidamente terrificante e dalle tinte... macabre, ovviamente. La campionessa fantasma è la skin alternativa del mese.

Dal 1º all'11 ottobre, si svolgerà la lega della guerra tra clan di ottobre, in cui tu e il tuo clan potrete affrontarne altri sette in scontri 15v15 o 30v30 e seminare il caos sul campo di battaglia. Qui, non ci saranno sorprese o interferenze da parte di spiriti o quant'altro, ma solo il tuo clan, gli avversari e l'occasione di aggiudicarti la gloria e un gran bel bottino!

Da 1º al 5 ottobre, potrai approfittare della prima ondata maledetta di bonus a scelta, che permetteranno a chi ha il municipio almeno al livello 6 di scegliere se ricevere le truppe temporanee di Clash-O-Ween o delle risorse, nel bel mezzo dei propri assalti ai villaggi. Quando ti troverai in quella situazione, scegli con attenzione!

Dal 3 al 31 ottobre, potrai sbloccare il villaggio dei portali cosmici. Con questo scenario XL, assisterai all'apertura di una serie di portali e ti troverai in un mondo di guai, anzi... in più mondi di guai. Questo villaggio interdimensionale è il prodotto delle azioni irresponsabili dei goblin e sarà palcoscenico di uno scontro epico.

Dal 5 al 31 ottobre, sarà disponibile il re infernale. Da quando i goblin hanno attraversato i portali e devastato il suo regno, questo re è diventato assetato di vendetta e pronto a scatenare l'inferno!

Dal 6 al 13 ottobre, potrai partecipare alla sfida di ottobre, quella dei portali, grazie alla quale potrai provare il Pendaglio del portale, il nuovo equipaggiamento del gioco, e le truppe temporanee della stagione. La sfida è disponibile per i municipi di tutti i livelli.

Dal 7 al 31 ottobre, sarà disponibile il principe maligno. È difficile passare per uno dei buoni quando distruggi pianeti per mestiere. Il principe maligno non ha occhi, ma non importa, perché sono i portali a consentirgli di scrutare il cosmo, ma, senza il Pendaglio dovrà usare la sua lanterna eterna per spostarsi tra le stelle.

Dal 7 all'8 ottobre, sarà attivo l'evento delle truppe in massa dedicato al lanciatotem, che ti permetterà di usare 50 lanciatotem gratis nel tuo esercito e che sarà disponibile solo per un giorno per i municipi dal livello 10 in su.

Dall'8 al 25 ottobre, sarà disponibile l'evento delle medaglie ''Portali del panico''. I portali dell'elisir acido hanno fuso tra loro mondi diversi! Aiuta il costruttore demoniaco a tornare a casa riempendo la sua fontana con l'elisir acido che accumuli in battaglia e sblocca man mano ricompense, truppe temporanee e medaglie delle faglie, che potrai spendere nel negozio del mercante per ottenere il nuovo equipaggiamento, il Pendaglio del portale. Quest'evento è disponibile per chi ha il municipio almeno al livello 6 e ricorda che il negozio del mercante resterà aperto fino al 27 ottobre, quindi non sparire come un fantasma prima di aver usato tutte le tue medaglie!

Un'ultima cosa: stando alle voci di corridoio che circolano tra i vari portali, se un numero sufficiente di capi riuscirà a mantenere viva la propria serie di successi, il bonus stella potrebbe iniziare a vederci doppio. Questa notizia non è confermata, ma, forse, vale la pena di scoprire se è vera o no...

Dal 9 al 31 ottobre, sarà disponibile la campionessa del terrore. La paura è un linguaggio compreso in tutto l'universo, almeno secondo lo strano mostro dei portali con cui ha fatto squadra, e la campionessa ha imparato a sfruttarla per piegare qualsiasi villaggio al suo volere.

Dal 10 al 17 ottobre, si terrà l'evento della Caccia al tesoro, disponibile per chi ha almeno il municipio al livello 3. Scavare qualche tomba in cerca di tesori non ha mai fatto male a nessuno, visto che i morti non sentono niente... forse.

Dall'11 al 31 ottobre, sarà il turno del duca behemot. C'è un fuoco dentro di lui, che brucia con un solo scopo: l'anarchia! Al duca behemot non importa di eventi cosmici o di pendagli, ma solo di spostarsi da una galassia all'altra e di seminare distruzione ovunque usando soltanto le braccia, perché pensa che le gambe servono solo agli esseri inferiori, quelli soggetti alla gravità.

Dal 12 al 14 ottobre, approfitta dei potenziamenti per gli estrattori di risorse, che, per due giorni, saranno come non morti: instancabili e quattro volte più produttivi. Solo chi ha il municipio al livello 8 o superiore potrà sfruttare questi potenziamenti.

Dal 13 al 31 ottobre, apparirà il sorvegliante aracnide, per cui sorge spontanea una domanda: è più sorvegliante o aracnide? La realtà è che è un ragno che ha sognato di essere un eroe e gli è piaciuto, ma ora il sogno è finito e il ragno è sveglio. Il sorvegliante aracnide ha sei zampe e sei occhi con cui sta sempre a fare ragnatele e a leggere tomi magici. Nulla lo ferma, a parte l'insetticida.

Il 15 ottobre, tornano le personalizzazioni della maledizione cosmica del 2025, che risorgeranno dalla tomba per l'occasione e saranno disponibili per chi se le era perse la prima volta.

Dal 16 al 31 ottobre, potrai partecipare all'evento della community della serie cosmica. Il 15 ottobre, apparirà un nuovissimo evento della community, insieme a un conto alla rovescia. Il tuo compito sarà quello di attaccare una base almeno una volta al giorno per sette giorni consecutivi e valgono sia i villaggi base che le basi del costruttore. Completa la serie per ottenere una serie di ricompense e la ciliegina sulla torta sarà una decorazione della base esclusiva. Fa' attenzione a non interrompere la serie o resterai a mani vuote, ma, se nel corso dell'evento tu e il resto della community raggiungerete gli obiettivi richiesti, chiunque completi la serie sbloccherà qualcosa in più. Ritira le ricompense entro il 1º novembre, prima che svaniscano nel nulla!

Dal 17 al 21 ottobre, arriverà la seconda ondata maledetta di bonus a scelta, ancora una volta disponibili solo per i municipi dal livello 6 in su. Sfrutta questi bonus durante i tuoi assalti per scegliere se ricevere delle truppe temporanee di Clash-O-Ween o unità di elisir acido. La seconda opzione tornerà utile a chi vorrà fare scorta di questa risorsa, prima che l'evento delle medaglie termini il 25 ottobre!

Dal 20 al 25 ottobre, potenzieremo il Pendaglio del portale, il nuovo equipaggiamento epico del principe degli sgherri, che, per l'occasione, sarà al livello massimo per cinque giorni, prima che l'evento delle medaglie termini il 25 ottobre. Quest'evento sarà disponibile per chi ha il municipio almeno al livello 9.

Dal 22 al 28 ottobre, si terranno i giochi del clan di ottobre. Completa gli incarichi con il tuo clan per ottenere ricompense da brivido. Niente scherzetti, solo dolcetti!

Dal 26 al 28 ottobre, potrai approfittare nuovamente dei potenziamenti per gli estrattori di risorse, per prepararti al meglio per Halloween. La produzione sarà quadruplicata per due giorni per chi ha il municipio al livello 8 o superiore.

Quei portali non si chiuderanno certo da soli, capo. Scendi in campo, sistema tutto quello che puoi e non lasciare che siano i goblin ad avere la meglio.

Continua a combattere!