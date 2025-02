Gli Stivali del Terremoto (equipaggiamento comune del re barbaro). Quando venivano attivati in combinazione col Pallone d'acciaio nelle battaglie tra municipi di alto livello, erano semplicemente impossibili da battere, perciò abbiamo ridotto i danni inflitti agli edifici dagli Stivali. In questo modo, il re barbaro potrà continuare a servirsene per aprirsi un varco nelle aree chiuse, ma non raderanno tutto al suolo se usati insieme al Pallone d'acciaio. Inoltre, gli Stivali non avranno più effetto sugli scheletri generati dalla trappola scheletri, perciò il re barbaro tenderà a distrarsi più spesso, rendendo così più bilanciata l'abilità di questo equipaggiamento.