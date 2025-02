Le battaglie non saranno mai più le stesse. Sbloccabile al municipio di livello 13, l’incantesimo Richiamo è un nuovo potente modo di schierare i tuoi attacchi. Quando viene utilizzato l’incantesimo Richiamo, rimuoverà le unità dal campo di battaglia per essere ridistribuite altrove. Che si tratti di salvarli da una difesa nemica letale o d'inviare le tue unità in battaglia da un'altra parte, le unità richiamate possono essere ridistribuite come gruppo ovunque si possano posizionare le truppe.

La quantità di unità richiamabili è determinata dal limite di spazio per le truppe richiamate di ciascun livello. Truppe, eroi e famigli possono essere tutti richiamati, con gli eroi che richiedono 25 spazi e i famigli che ne richiedono 20. Le unità ridistribuite conservano i danni inflitti o gli effetti di stato a esse applicati quando vengono richiamate. L'incantesimo Richiamo darà la priorità alle unità in ordine di spazio abitativo più alto per primo.



Tutte le unità richiamate che rimangono non schierate alla fine della battaglia scompariranno.