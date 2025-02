Con così tante Super Truppe disponibili tra cui i giocatori possono scegliere, essere in grado di adattare le proprie strategie secondo necessità diventa essenziale per una pianificazione di attacco e difesa di successo. In questo aggiornamento abbiamo aggiunto la possibilità di annullare qualsiasi Super truppa attiva.

Se hai una Super truppa attiva, ci sarà un nuovo pulsante "Annulla". Toccando il pulsante Annulla potrai disattivare la tua Super truppa. Una volta che la Super Truppa è stata disattivata, non sarai più in grado di addestrare quella Super Truppa fino a quando non la riattivi.



Ma nota, l'annullamento di una Super truppa attiva non rimborsa alcun elisir nero o super pozione utilizzata nell'attivazione iniziale.