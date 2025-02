L'equipaggiamento degli eroi è una nuovissima funzionalità che ti consente di personalizzare i tuoi eroi e le abilità che desideri portare in battaglia. Non solo sarai in grado di scegliere quali abilità i tuoi eroi utilizzeranno, ma introdurremo anche NUOVE, potenti abilità, diverse da qualsiasi cosa i tuoi eroi abbiano mai visto prima!

Ti piacerebbe dare alla tua regina degli arcieri un'enorme freccia che scocca attraverso l'intero campo di battaglia? Forse vuoi dare al tuo re barbaro la capacità di abbattere i muri con i suoi pesanti “Stivali del terremoto”?

Tieni stretta la tua balestra, capo, è ora di rivoluzionare i tuoi attacchi in Clash of Clans!

Le tue vecchie abilità dell'eroe, come il “Pugno di ferro” del re barbaro, sono ora suddivise in vari equipaggiamenti degli eroi che possono essere aggiornati e sostituiti. Ad esempio, equipaggiare il “Pupazzo del barbaro” darà al tuo re barbaro la capacità di evocare un branco di barbari furiosi. Sostituirlo con un altro oggetto, come il “Baffo del vampiro”, rimuoverà l'abilità di evocare barbari furiosi ma la sostituirà invece con l'abilità del re barbaro di curarsi con ogni attacco!