Cosa fai se perdi l'accesso al numero di telefono registrato sul tuo account SCID? Sappiamo che cambiare il tuo dispositivo mobile fa parte della vita, sia che tu lo abbia accidentalmente danneggiato, lasciato sull'autobus o che tu lo abbia semplicemente sostituito con un nuovo dispositivo. Quando abiliti la funzione Protezione account, avrai la possibilità di generare un codice di ripristino del backup.

Questo codice è per ogni evenienza, se perdi l'accesso al tuo numero di telefono e non riesci a recuperare il codice di verifica SMS. Infatti, in alternativa, puoi utilizzare questo codice di backup. Ti consigliamo vivamente di conservare questo codice in un posto sicuro.



Ogni codice di ripristino del backup può essere utilizzato solo una volta, sebbene sia sempre possibile generare un nuovo codice di ripristino del backup.



NOTA: Se perdi l'accesso al numero registrato sul tuo account SCID e perdi il codice di ripristino del backup, NON sarai in grado di recuperare il tuo account.

Inoltre, se in passato hai condiviso il tuo account o le informazioni relative all’account con un'altra persona, l'assistenza non sarà in grado di fornire supporto per controversie tra persone diverse che tentano di abilitare la protezione su un singolo account.

Se vuoi saperne di più su questa funzione, visita: https://help.supercellsupport.com/clash-of-clans/en/articles/account-protection.html

Abiliteremo questa funzione durante più fasi, a partire da regioni selezionate. Il nostro obiettivo è monitorare l'utilizzo della funzione prima d'iniziare a renderla disponibile in più regioni, quindi sii paziente mentre implementiamo questo nuovo aggiornamento di sicurezza per il SCID.