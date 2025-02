Il Cavalcadraghi è l’ultima trovata dell’ingegneria scheletrica per sostenere il volo meccanico, senza però dimenticare la consegna di vivaci ordigni per chiunque si trovi al di sotto. Riproducendo dettagliatamente (non proprio.. ) il Rè dei cieli, questa creazione di astuta ingegneria è accuratamente sagomata come un Drago. Ma le sue somiglianze con un demone volante che erutta fuoco finiscono qui.





Il Cavalcadraghi, come i suoi ossuti amici, bersaglierà principalmente le difese e si schianterà come una cometa esplosiva una volta abbattuto.

