Capo!

Siamo felici di annunciare il lancio del nuovo profilo twitter ufficiale Clash of Clans dedicato agli Esport al link https://twitter.com/Cocesports

Ora sarai sempre aggiornato sul meglio degli eventi Mondiali su Clash of Clans e potrai seguire ogni epica battaglia! Dai giocatori migliori alle leghe professionali, sul nuovo profilo Twitter troverai ogni tipo di evento professionale! Forse potrai anche ispirarti dai giocatori professionali per trovare la tua prossima strategia infallibile o la base perfetta per il tuo villaggio!

Passa a salutarci e assicurati di seguirci!