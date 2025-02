Sarà possibile aggiungere la richiesta di un livello minimo per il municipio dalle impostazioni del clan.

Quei giocatori che non accettano richieste dai clan da un po' di tempo riceveranno il messaggio ''Sei ancora in cerca di un clan?'', e se la loro risposta è negativa, l'opzione per ricevere inviti dal clan sarà disattivata.