Da sempre i lauti bottini fanno gola a tutti; ora, però, il menu è diventato ancora più ricco! Il bonus stella è proporzionale al livello del municipio anziché alla lega, dai pacchetti di spuntini è possibile ottenere nuovi spuntini magici e arrivano le provocazioni, le medaglie della modalità Classificata e il nuovissimo negozio del prestigio.

Vediamo in dettaglio tutte le novità.

Il nuovo bonus stella

Ora le ricompense del bonus stella si basano sul livello del municipio anziché sulla lega delle partite classificate, quindi stesso municipio, stesse ricompense. L'obiettivo è consentire ai giocatori di ottenere più facilmente queste ricompense, minerali inclusi, senza prima dover scalare le classifiche delle leghe.

Il bonus della lega non cambia: rimane esattamente così com'è ed è legato alla lega raggiunta nelle partite classificate. Inoltre, per la modalità Classificata sono previste nuove ricompense esclusive, di cui parleremo più avanti.

Le stelle ottenute nelle battaglie normali, nelle partite classificate e negli attacchi Vendetta sono tutte conteggiate per il bonus.

Due traguardi, due pacchetti di spuntini

Ora ogni bonus stella ti dà due vantaggi.

Con due stelle , potrai aprire un pacchetto di spuntini contenente un cupcake da battaglia, che potenzia l'attacco successivo.

Con cinque stelle, ricevi il bottino del bonus stella e dei minerali, più un secondo pacchetto contenente uno spuntino magico casuale da una selezione ancora più ampia.

Ogni pacchetto contiene uno spuntino magico, che ti sarà consegnato direttamente nel deposito temporaneo. Con due stelle ti delizi il palato; con cinque ti riempi la pancia!

Dove finiscono le ricompense

Oro, elisir ed elisir nero finiscono nella tesoreria del castello del clan.

Minerali lucenti, raffinati e stellari vanno dal fabbro.

Abbiamo aggiunto nuovi indicatori che ti permetteranno di sapere dove viene riposta ogni ricompensa ancora prima di ritirarla.

Tempistiche

Il bonus stella mantiene le stesse modalità di aggiornamento attuali ed eventuali stelle che hai accumulato per un bonus non ancora completato rimangono lì finché non lo porti a termine.

I nuovi spuntini magici

Cupcake da battaglia : un dolcetto che moltiplica l'oro, l'elisir e l'elisir nero ottenuto nel prossimo assalto che sferri ai villaggi base o nella prossima partita classificata.

I cupcake da battaglia sono disponibili con moltiplicatori da 2, 3 e 4.

Quelli dello stesso tipo si accumulano in base al numero di utilizzi: due cupcake x2 consentono di ottenere un bottino raddoppiato per due battaglie, non un bottino quadruplicato in una sola battaglia.

Il lecca-lecca del carretto delle risorse è una caramella appiccicosa che triplica il bottino dei tre carretti delle risorse successivi al suo utilizzo e funziona solo nel villaggio base.

Ogni volta che ritiri le risorse dal carretto, il bottino viene moltiplicato e consumi uno dei tre potenziamenti dati dal lecca-lecca.

Ricorda che il potenziamento sarà usato anche se non hai spazio sufficiente nei depositi e che gli oggetti in eccesso andranno persi.

Fetta del castello del clan : un assaggio di eccellenza! Nei tre assalti ai villaggi base successivi o nelle tre partite classificate successive, vengono schierati automaticamente rinforzi gratis. Il vantaggio della fetta viene consumato solo quando schieri i rinforzi in battaglia; se li lasci nel castello, lo conservi.

Biscotto del bonus stella: uno spuntino stellare che ti assegna un bonus stella extra al giorno nel villaggio base. Una volta attivato, il bonus stella extra è disponibile per 48 ore. Tieni presente che funziona solo nel villaggio base e che si trova esclusivamente nei pacchetti di spuntini da 5 stelle. Il bonus sarà disponibile immediatamente se hai già completato quelli precedenti; in caso contrario, verrà messo in coda.

Gli spuntini dimenticati hanno una seconda chance

Hai dimenticato di attivare uno spuntino magico? Sì, può capitare e non è per niente piacevole. Ma non temere, abbiamo la soluzione!

Gli spuntini magici non scompaiono più se ti dimentichi di attivarli. Se passano le 24 ore previste per l'attivazione dello spuntino senza che tu lo abbia usato, si attiverà automaticamente la prima volta che accedi. Potrai comunque servirtene anche prima che il conto alla rovescia termini.

Le medaglie della modalità Classificata e il negozio del prestigio

Ora che abbiamo spiegato i miglioramenti al bonus stella, sorge spontanea una domanda: visto che le ricompense ora dipendono dal livello del municipio, cosa riceveranno i capi che scalano le leghe della modalità Classificata?

Un nuovo negozio del prestigio con provocazioni esclusive e medaglie con cui acquistarle, così da avere qualcosa a cui aspirare e da far vedere a tutti!

Come guadagnare le medaglie della modalità Classificata

Al di sotto della lega Leggende , i trofei si convertono in medaglie della modalità Classificata ogni volta che si azzerano, alla fine di ciascun torneo. Nel risultato relativo alla promozione o alla retrocessione saranno indicate le ricompense che ottieni.

Nella lega Leggende, invece, ricevi medaglie ogni settimana delle battaglie, in base alla posizione in classifica al termine della giornata di battaglia di domenica, anche se il torneo è ancora in corso.

Nelle leghe più alte ci sono in palio più medaglie, quindi continua a farti valere per vincere premi ancora più ricchi! Nella panoramica delle leghe puoi consultare le ricompense massime incluse nella tua lega. Ricordati anche di controllare quante medaglie hai già conquistato, perché la quantità massima che puoi avere in deposito dipende dal livello del municipio. Le medaglie della modalità Classificata non verranno assegnate per i risultati ottenuti in passato, così tutti partiranno alla pari.

Apre il negozio del prestigio

Il nuovo negozio del prestigio riunisce in un unico posto il negozio della modalità Classificata, il negozio della LGC e il negozio di lusso, anche se ognuno mantiene la propria valuta e le proprie offerte.

Alcuni contenuti sono disponibili solo dopo aver raggiunto una determinata lega e aver accumulato valuta sufficiente per ottenerli. Ai fini del calcolo, conta la lega più alta mai raggiunta nelle partite classificate, anche se l'hai raggiunta prima di questo aggiornamento.

Le provocazioni

Che cosa sono le provocazioni?

Le provocazioni sono brevi reazioni animate che puoi attivare dopo una battaglia, nella chat del clan o nelle classifiche. Sono elementi puramente estetici, quindi non influenzeranno in alcun modo l'andamento delle battaglie. Certo, vedere un barbaro che si fa una grassa risata dopo un attacco da tre stelle fa comunque un certo effetto!

La collezione di provocazioni

Quello che prima era l'inventario degli artefatti ora diventa l'inventario del capo. Seleziona l'inventario nel villaggio e apri la scheda delle provocazioni; gli artefatti sono visualizzabili, invece, in una scheda separata.

Le provocazioni sono disponibili in set da cinque. Procurandoti le prime quattro, sbloccherai quella bonus e completerai il set.

Ognuna di loro ha una certa rarità, che ne determina le modalità di ottenimento.

Inizialmente sarà disponibile il set predefinito del municipio di livello 3, a cui puoi accedere dopo il tutorial iniziale.

Le provocazioni che non hai ancora sbloccato appariranno in grigio: toccale per scoprire come ottenerle.

Puoi ottenere le provocazioni:

dal negozio del prestigio della modalità Classificata

Dalle offerte speciali.

dai bauli

Le provocazioni post-battaglia

Una volte impostate nell'inventario, si attiveranno automaticamente al verificarsi di determinate condizioni.

Le provocazioni di difesa : dopo averne selezionata una per ogni possibile risultato in difesa (zero, una, due o tre stelle), l'attaccante vedrà la provocazione corrispondente in base al risultato.

Le provocazioni d'attacco : puoi scegliere una provocazione da inviare dopo ogni attacco. Puoi anche modificarla manualmente dalla schermata di fine partita oppure non inviarla affatto.

Le provocazioni delle classifiche: puoi scegliere una provocazione che apparirà quando ti classifichi tra i primi tre nel gruppo delle partite classificate o nella classifica del municipio.

Puoi vedere le provocazioni:

nella schermata della vittoria (solo per le partite casual e quelle classificate) e nei relativi replay

nella schermata di bentornato

nel registro delle battaglie normali e classificate

nelle classifiche della modalità Classificata

nella classifica del municipio

nella chat del clan (qui le provocazioni funzionano come degli adesivi e hanno un breve tempo di attesa)

alla fine dei replay delle battaglie

all'interno della base del costruttore, nell'elenco delle difese del carretto di elisir

Dillo nella chat del clan

Apri il menu di selezione delle provocazioni nella chat del clan e toccane una per inviarla. Le provocazioni arrivano come messaggi veri e propri e sono perfette per festeggiare un attacco o raccontare al clan come sta andando la guerra. Funzioneranno anche nei gruppi della chat globale.

DOMANDE FREQUENTI

Il bonus stella

Cosa succederà al bonus stella quando verrà pubblicato l'aggiornamento?

Al primo accesso dopo l'aggiornamento, il bonus stella ripartirà da zero, quindi avrai il bonus giornaliero più un altro già pronti. Potrai completare entrambi e ricevere ricompense basate sul livello del municipio, fin da subito.

Otterrò meno ricompense rispetto a oggi?

Ora i premi sono proporzionali al livello del municipio anziché alla lega. Per ogni livello del municipio, le ricompense sono calibrate in base a quelle ottenute in passato dai giocatori migliori di quel livello. Di conseguenza, la maggior parte dei capi riceverà ricompense simili a prima o maggiori, anche per quanto riguarda i minerali.

Contano anche le stelle delle guerre tra clan e delle sfide amichevoli?

No, contano solo le stelle delle partite normali, di quelle classificate e degli attacchi Vendetta. Guerre tra clan, sfide amichevoli e allenamenti non saranno presi in considerazione.

Dove posso vedere le ricompense previste per il municipio?

Toccando il pulsante delle informazioni nella schermata d'attacco, vedrai le ricompense per il livello del municipio e anche quelle di tutti gli altri livelli.

Il bonus della lega cambia?

No, non cambia nulla. Il bonus della lega rimane legato alla lega che hai raggiunto nelle partite classificate.

Sarà possibile vincere delle provocazioni al di fuori della Classificata?

Sì, stanno per arrivare sia altre provocazioni sia altri modi per guadagnarle che non dipendono dalla modalità Classificata.

Gli spuntini magici

Cosa succede se mi dimentico di attivare uno spuntino magico?

Non sparisce più! Finito il conto alla rovescia di 24 ore, lo spuntino si attiva automaticamente la prima volta che esegui l'accesso e questo vale per tutti, inclusa la torta del castello del clan. Ricorda solo che la torta è uno spuntino a tempo, quindi il timer parte appena viene attivata.

I cupcake da battaglia funzionano durante la Festa delle risorse?

Sì, i cupcake da battaglia moltiplicano l'oro, l'elisir e l'elisir nero che rubi in battaglia, ma anche il bottino extra delle basi durante la Festa delle risorse. Non moltiplicano invece le valute degli eventi o le ricompense del bonus della lega e del bonus stella. Inoltre, anche se ricevi delle risorse extra, chi difende non subirà perdite aggiuntive.

Posso ottenere due biscotti del bonus stella di fila?

No, se hai un biscotto nel deposito temporaneo, sia esso attivo o in attesa, non potrai riceverne un altro dai pacchetti di spuntini finché non lo utilizzi.

Com'è cambiata la torta del castello del clan?

Quando la torta è attiva, il castello del clan si riempie automaticamente e i pulsanti di richiesta e riempimento sono disattivati. Se hai anche una fetta del castello del clan, verrà usata prima la torta e poi la fetta, una volta scaduto il timer.

Le provocazioni

Posso disattivare o silenziare le provocazioni?

Al momento del lancio, non sarà possibile disattivarle o silenziarle. Tieni presente, comunque, che non compaiono mai nel mezzo delle battaglie e che nessuno potrà tempestarti di provocazioni: ne vedrai al massimo una per ogni attacco o difesa. Inoltre, quelle della chat del clan hanno un tempo di attesa e puoi sempre decidere di non usarne nessuna dopo gli attacchi.

Le medaglie della modalità Classificata e il negozio del prestigio

Quando ricevo le prime medaglie della modalità Classificata?

La settimana del 16 novembre sarà la prima in cui potrai ottenere le medaglie e ti saranno accreditate lunedì 23 novembre, assieme ai risultati delle promozioni e delle retrocessioni. Nella lega Leggende, riceverai medaglie ogni settimana delle battaglie, in base alla posizione in classifica al termine della giornata di battaglia di domenica.

Otterrò delle medaglie per i piazzamenti già raggiunti nelle leghe?

No, tutti i giocatori ripartono da zero.

Alcune provocazioni richiedono una determinata lega. Posso acquistarle anche se in passato l'ho raggiunta, ma al momento non mi trovo più lì?

Se hai raggiunto una lega prima di questo aggiornamento, devi aver fatto l'iscrizione e giocato in quella lega, affinché conti. Puoi controllare qual è la lega più alta da te raggiunta nel profilo, sotto la voce "Migliore di sempre". Dopo l'aggiornamento, invece, ti basterà raggiungere una determinata lega per poterne acquistare le provocazioni.

Quante medaglie si ottengono per ogni trofeo?

Non c'è una quantità fissa. Nella panoramica delle leghe puoi vedere il numero massimo di medaglie disponibili nella tua lega ogni settimana. Quelle più alte assegnano più medaglie e in quella Leggende il loro numero dipende dalla posizione in classifica.

Dov'è finita la classifica dei migliori giocatori?

Ora fa parte della classifica del municipio. Per vederla, usa il filtro "Tutti i municipi" e scegli se mostrare la classifica globale o quella locale con l'opzione apposita.

Se i giocatori nella lega Leggende II possono ricevere fino a 3500 medaglie della Classificata e quelli che sono sul fondo della Leggende I ne guadagnano 2000, che motivo avrei di gareggiare nella lega più alta?

La differenza più importante sta nelle prestazioni. Nella Leggende I, vinci sempre almeno 2000 medaglie a settimana, anche se ti perdi qualche battaglia, partecipi a scontri tosti o ti piazzi così in basso da retrocedere.

Nella Leggende II e nelle leghe inferiori, le medaglie settimanali dipendono dai trofei che ottieni. Arrivare al limite massimo di 3500 medaglie della Leggende II significa guadagnare 40 trofei in ogni attacco e difesa: in pratica, ti deve capitare la settimana perfetta, il che è molto improbabile. Le ricompense sono state bilanciate in modo tale che i giocatori migliori vengano premiati all'incirca tanto quanto quelli che si trovano sul fondo della lega successiva.

È vero, una settimana piena di successi nella Leggende II potrebbe farti intascare più delle 2000 medaglie minime offerte dalla Leggende I, ma scendere in una lega inferiore non è un metodo affidabile per guadagnare di più nel corso del tempo: dovresti ottenere risultati eccezionali di settimana in settimana, senza dimenticare l'imprevidibilità dei gruppi e del matchmaking. E poi, se riuscissi anche a fare prestazioni del genere, ti beccheresti comunque una promozione!

Per concludere: la Leggende I ti dà una ricompensa garantita che le leghe inferiori non sempre ti possono assicurare; e poi, ricorda che più in alto sali, più medaglie saranno messe a disposizione!

Con questo è tutto!

Ecco il menu completo per ora, capo, ma abbiamo anche altre novità che bollono in pentola. C'è molto, molto altro in arrivo entro la fine del mese! Guadagna stelle, fai il pieno di spuntini e scegli la provocazione più adatta a te.

Continua a combattere!