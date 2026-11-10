Il superyeti è in servizio ed è arrivato il freddo, quello vero. Perciò, prepara i guanti, capo! Ci sono cubetti di ghiaccio da raccogliere e villaggi nemici a cui dare una bella rimescolata.

L'evento del superyeti alla ribalta si terrà dal 10 al 16 novembre e mentre è attivo, dovrai raccogliere cubetti di ghiaccio nelle battaglie multigiocatore, così da ricevere supermedaglie da spendere dal mercante per acquistare ricompense, tra cui skin degli eroi, scenari e la superdecorazione del gigante kawaii.

Andiamo a rompere il ghiaccio?

L'evento è disponibile per i giocatori con un municipio di livello 8 o superiore.

Inizio: 10 novembre alle 8:00 UTC.

Chiusura del percorso dell'evento: 17 novembre alle 8:00 UTC.

Una volta terminato l'evento, avrai tempo fino alle 8:00 UTC del 19 novembre per spendere le supermedaglie che ti rimangono nel negozio del mercante, perciò approfittane!

Raccogli cubetti di ghiaccio, guadagna supermedaglie!

Raccogli i cubetti di ghiaccio nelle battaglie multigiocatore per avanzare nel percorso dell'evento.

Ottieni le supermedaglie: facendo progressi sul percorso e spendile nel negozio del mercante per ottenere le ricompense che preferisci.

Truppa dell'evento: il superyeti

Pugni enormi, capelli indomabili e tanta elettricità.

Il superyeti ha più punti ferita e infligge più danni rispetto allo yeti normale, ma a rendere lo scontro davvero elettrizzante saranno i suoi piccoli aiutanti, gli elettrolini, che si scatenano quando il superyeti subisce danni, precipitandosi verso gli edifici vicini e scatenando fulmini a catena capaci di colpire fino a tre bersagli.

A differenza dei miniyeti, gli elettrolini prendono di mira gli edifici senza dare priorità alle difese.

L'edificio dell'evento: la tinozza superfredda

Attraverso la tinozza superfredda potrai accedere all'evento e al suo percorso. Inoltre, questo edificio genera cubetti di ghiaccio nel tempo, che potrai raccogliere per sbloccare le ricompense in palio ancora più velocemente.

Il Pass dell'evento

Ottenendo il Pass dell'evento, potrai sbloccare ricompense extra mentre avanzi nel percorso!

Una nuova casa per le tue supermedaglie

Vai al negozio del mercante per scambiare le supermedaglie con tante ricompense, con cui potrai, ad esempio, procurarti nuovi look o fare scorta di risorse!

Articolo Limite d'acquisto Costo per pezzo (in supermedaglie) Superdecorazione del gigante kawaii 1 2250 Cratere Clash 1 550 Cinghiale sfinge 1 550 Fiamma eterna 1 550 Tizio-cactus 1 550 Villaggio spaventoso 1 2250 Villaggio medievale 1 2250 Re pittore 1 2250 Regina pittrice 1 2250 Sorvegliante fantasma 1 2250 Campionessa pittrice 1 2250 Runa d'oro 2 1500 Runa d'elisir 2 1500 Pozione di risorse 6 125 Superpozione 2 300 5 anelli da mura 30 360 Vanga per ostacoli 10 1000 Pozione di ricerca 10 250 125.000 unità d'elisir 20 10 125.000 monete d'oro 20 10 2000 unità d'elisir nero 20 20

La supertruppa è pronta, la tinozza superfredda ti aspetta e il mercante ha fatto il pieno di ricompense. Scendi in battaglia, raccogli cubetti di ghiaccio e trasforma le supermedaglie in qualcosa da sfoggiare, capo!

Ricorda solo di spendere le supermedaglie prima che scada il tempo, perché le risorse congelate non serviranno a nulla al tuo villaggio.

Continua a combattere!