Superyeti alla ribalta
Il superyeti è in servizio ed è arrivato il freddo, quello vero. Perciò, prepara i guanti, capo! Ci sono cubetti di ghiaccio da raccogliere e villaggi nemici a cui dare una bella rimescolata.
L'evento del superyeti alla ribalta si terrà dal 10 al 16 novembre e mentre è attivo, dovrai raccogliere cubetti di ghiaccio nelle battaglie multigiocatore, così da ricevere supermedaglie da spendere dal mercante per acquistare ricompense, tra cui skin degli eroi, scenari e la superdecorazione del gigante kawaii.
Andiamo a rompere il ghiaccio?
L'evento è disponibile per i giocatori con un municipio di livello 8 o superiore.
Inizio: 10 novembre alle 8:00 UTC.
Chiusura del percorso dell'evento: 17 novembre alle 8:00 UTC.
Una volta terminato l'evento, avrai tempo fino alle 8:00 UTC del 19 novembre per spendere le supermedaglie che ti rimangono nel negozio del mercante, perciò approfittane!
Raccogli cubetti di ghiaccio, guadagna supermedaglie!
Raccogli i cubetti di ghiaccio nelle battaglie multigiocatore per avanzare nel percorso dell'evento.
Ottieni le supermedaglie: facendo progressi sul percorso e spendile nel negozio del mercante per ottenere le ricompense che preferisci.
Truppa dell'evento: il superyeti
Pugni enormi, capelli indomabili e tanta elettricità.
Il superyeti ha più punti ferita e infligge più danni rispetto allo yeti normale, ma a rendere lo scontro davvero elettrizzante saranno i suoi piccoli aiutanti, gli elettrolini, che si scatenano quando il superyeti subisce danni, precipitandosi verso gli edifici vicini e scatenando fulmini a catena capaci di colpire fino a tre bersagli.
A differenza dei miniyeti, gli elettrolini prendono di mira gli edifici senza dare priorità alle difese.
L'edificio dell'evento: la tinozza superfredda
Attraverso la tinozza superfredda potrai accedere all'evento e al suo percorso. Inoltre, questo edificio genera cubetti di ghiaccio nel tempo, che potrai raccogliere per sbloccare le ricompense in palio ancora più velocemente.
Il Pass dell'evento
Ottenendo il Pass dell'evento, potrai sbloccare ricompense extra mentre avanzi nel percorso!
Una nuova casa per le tue supermedaglie
Vai al negozio del mercante per scambiare le supermedaglie con tante ricompense, con cui potrai, ad esempio, procurarti nuovi look o fare scorta di risorse!
|Articolo
|Limite d'acquisto
|Costo per pezzo (in supermedaglie)
|Superdecorazione del gigante kawaii
|1
|2250
|Cratere Clash
|1
|550
|Cinghiale sfinge
|1
|550
|Fiamma eterna
|1
|550
|Tizio-cactus
|1
|550
|Villaggio spaventoso
|1
|2250
|Villaggio medievale
|1
|2250
|Re pittore
|1
|2250
|Regina pittrice
|1
|2250
|Sorvegliante fantasma
|1
|2250
|Campionessa pittrice
|1
|2250
|Runa d'oro
|2
|1500
|Runa d'elisir
|2
|1500
|Pozione di risorse
|6
|125
|Superpozione
|2
|300
|5 anelli da mura
|30
|360
|Vanga per ostacoli
|10
|1000
|Pozione di ricerca
|10
|250
|125.000 unità d'elisir
|20
|10
|125.000 monete d'oro
|20
|10
|2000 unità d'elisir nero
|20
|20
La supertruppa è pronta, la tinozza superfredda ti aspetta e il mercante ha fatto il pieno di ricompense. Scendi in battaglia, raccogli cubetti di ghiaccio e trasforma le supermedaglie in qualcosa da sfoggiare, capo!
Ricorda solo di spendere le supermedaglie prima che scada il tempo, perché le risorse congelate non serviranno a nulla al tuo villaggio.
Continua a combattere!