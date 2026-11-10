Skip to content
Supercell, home page
Back to Clash of Clans News
Blog – Clash of Clans
10 nov 2026

Superyeti alla ribalta

Il superyeti è in servizio ed è arrivato il freddo, quello vero. Perciò, prepara i guanti, capo! Ci sono cubetti di ghiaccio da raccogliere e villaggi nemici a cui dare una bella rimescolata.

L'evento del superyeti alla ribalta si terrà dal 10 al 16 novembre e mentre è attivo, dovrai raccogliere cubetti di ghiaccio nelle battaglie multigiocatore, così da ricevere supermedaglie da spendere dal mercante per acquistare ricompense, tra cui skin degli eroi, scenari e la superdecorazione del gigante kawaii.

Andiamo a rompere il ghiaccio?

L'evento è disponibile per i giocatori con un municipio di livello 8 o superiore.

  • Inizio: 10 novembre alle 8:00 UTC.

  • Chiusura del percorso dell'evento: 17 novembre alle 8:00 UTC.

Una volta terminato l'evento, avrai tempo fino alle 8:00 UTC del 19 novembre per spendere le supermedaglie che ti rimangono nel negozio del mercante, perciò approfittane!

Raccogli cubetti di ghiaccio, guadagna supermedaglie!

  • Raccogli i cubetti di ghiaccio nelle battaglie multigiocatore per avanzare nel percorso dell'evento.

  • Ottieni le supermedaglie: facendo progressi sul percorso e spendile nel negozio del mercante per ottenere le ricompense che preferisci.

Truppa dell'evento: il superyeti

Pugni enormi, capelli indomabili e tanta elettricità.

Il superyeti ha più punti ferita e infligge più danni rispetto allo yeti normale, ma a rendere lo scontro davvero elettrizzante saranno i suoi piccoli aiutanti, gli elettrolini, che si scatenano quando il superyeti subisce danni, precipitandosi verso gli edifici vicini e scatenando fulmini a catena capaci di colpire fino a tre bersagli.

A differenza dei miniyeti, gli elettrolini prendono di mira gli edifici senza dare priorità alle difese.

L'edificio dell'evento: la tinozza superfredda

Attraverso la tinozza superfredda potrai accedere all'evento e al suo percorso. Inoltre, questo edificio genera cubetti di ghiaccio nel tempo, che potrai raccogliere per sbloccare le ricompense in palio ancora più velocemente.

Il Pass dell'evento

Ottenendo il Pass dell'evento, potrai sbloccare ricompense extra mentre avanzi nel percorso!

Una nuova casa per le tue supermedaglie

Vai al negozio del mercante per scambiare le supermedaglie con tante ricompense, con cui potrai, ad esempio, procurarti nuovi look o fare scorta di risorse!

ArticoloLimite d'acquistoCosto per pezzo (in supermedaglie)
Superdecorazione del gigante kawaii12250
Cratere Clash1550
Cinghiale sfinge1550
Fiamma eterna1550
Tizio-cactus1550
Villaggio spaventoso12250
Villaggio medievale12250
Re pittore12250
Regina pittrice12250
Sorvegliante fantasma12250
Campionessa pittrice12250
Runa d'oro21500
Runa d'elisir21500
Pozione di risorse6125
Superpozione2300
5 anelli da mura30360
Vanga per ostacoli101000
Pozione di ricerca10250
125.000 unità d'elisir2010
125.000 monete d'oro2010
2000 unità d'elisir nero2020

La supertruppa è pronta, la tinozza superfredda ti aspetta e il mercante ha fatto il pieno di ricompense. Scendi in battaglia, raccogli cubetti di ghiaccio e trasforma le supermedaglie in qualcosa da sfoggiare, capo!

Ricorda solo di spendere le supermedaglie prima che scada il tempo, perché le risorse congelate non serviranno a nulla al tuo villaggio.

Continua a combattere!