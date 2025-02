C'è un nuovo caposquadra in città, qui per aiutarti con i tuoi compiti di aggiornamento o di ricerca. Durante l'evento "Cerco lavoro su commissione", avrai a disposizione un paio di aiutanti per eseguire potenziamenti degli edifici o effettuare ricerche nel tuo laboratorio. Ma assicurati di utilizzare i suoi servizi il più rapidamente possibile perché questo goblin intraprendente non rimarrà qui a lungo!