È giunto il momento di entrare nel vivo del primo grande aggiornamento di Clash of Clans del 2021, e credici, sarà imponente!

È arrivato il momento per noi di utilizzare l’artiglieria pesante, con il rilascio del Municipio di livello 14!

Non in tutti gli aggiornamenti introduciamo un nuovo livello di Municipio ed in questo avremo il maggior numero di contenuti mai pubblicati per un singolo aggiornamento!

Abbiamo nuovi livelli di difese, nuovi livelli di eroi, nuovi livelli di truppe, e molto altro che non possiamo ancora rivelare!

Ma iniziamo con il protagonista che tutti aspettavamo: il Municipio 14.

Questo Municipio a tema giungla ha antichi pittogrammi e geroglifici sulle sue merlature sicuramente intrise di segreti dell'antica saggezza Clash.

Ci sarà così tanto da migliorare in questo aggiornamento, quindi meglio iniziare ad esaminarlo subito.