Capo,

si avvicina l'aggiornamento di Primavera, sappiamo che non vedi l'ora di vedere cosa abbiamo tenuto in serbo per te.

Qualche giorno fa abbiamo già annunciato alcune modifiche alla base del costruttore, e per noi è stata un emozione vedere la risposta positiva da parte di tutta la community! Ora però parliamo delle modifiche che introdurremo nell'economia del Villaggio principale.

Nel prossimo aggiornamento ridurremo i costi per Mura, Truppe, Incantesimi ed Eroi, con alcuni prezzi che verranno dimezzati fino al 50%! Ecco di seguito una lista dettagliata di tutte le modifiche: