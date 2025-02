Come sai, qualche giorno fa abbiamo annunciato che il nuovo Campionato del Mondo del 2021 inizierà nel mese di maggio ma ci stavamo chiedendo se potevamo fare qualcosa per rivivere i momenti più memorabili del Campionato del Mondo dello scorso anno. Vogliamo inoltre vedere quanto sono forti le nuove squadre della scena esportiva e come se la cavano di fronte ai migliori giocatori del Mondo.

La risposta è il Torneo ClashWorlds Warmup!

I migliori 8 Clan della Lega di guerre tra Clan di Marzo a Campione 1 avranno la possibilità di competere contro i finalisti del Campionato mondiale 2020 e altri top Clan per vincere il montepremi da 40.000$! Chiama a raccolta i membri del tuo Clan, prepara le basi migliori e partecipa alla Lega di guerre tra Clan di Marzo! Link to image