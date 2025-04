Le Superstar della WWE irrompono in Clash of Clans e diventano le protagoniste della stagione più grande di sempre! È iniziata ClashaMania!

Dal 1º al 30º aprile: le Superstar invadono i villaggi! Il Jeytattore è una Superstar che scaglia addosso ai nemici tutto quello che gli passa tra le mani e si unirà all'esercito all'inizio della stagione, a patto di avere il municipio almeno al livello 3. Addestralo e fagli lanciare il mondo intero!

Dal 1º all'11 aprile: le leghe della guerra tra clan. Manda al tappeto gli altri clan nelle leghe della guerra tra clan! Preparati, qui non c'è spazio per i novellini!

Dal 2 al 30 aprile: il villaggio di ClashaMania. Questa skin trasforma il villaggio in un'arena da tutto esaurito, dove la folla vuole solo un cosa: l'azione! Non deluderla e metti in scena il main event più clashtastico che ci sia!

Dal 2 al 18 aprile: le sfide stagionali. Affronta le mitiche sfide stagionali della WWE, tra cui quella che ti farà assaltare il villaggio di OverlordRHODES!

Dal 4 al 30 aprile: le skin degli eroi. Gli eroi rendono omaggio alle icone della WWE sfoggiando skin leggendarie! Aggiungi alla collezione Re Cody, la regina brutale, il principe Mysterio, il sorvegliante becchino e la campionissima!

Dall'8 al 30 aprile: i ring. Da quando in qua gli accampamenti sono diventati... dei ring? Per ClashaMania, le Superstar della WWE giunte al tuo villaggio hanno deciso di mettersi comode, trasformando gli accampamenti in ring. Ricordati che alcune di loro sono amichevoli, mentre altre... un po' meno, quindi tieni gli occhi aperti!

Dall'8 al 30 aprile: l'evento delle medaglie ''Amici o nemici''. Ti serve qualche muscolo in più tra le truppe? Sblocca altre Superstar temporanee durante l'evento ''Amici o nemici'' e accumula le medaglie dei campioni per mettere le mani sull'Action figure, il nuovo equipaggiamento epico della regina degli arcieri! Altrimenti, spendi le medaglie per sfoggiare una meravigliosa superdecorazione del villaggio, la ruota delle sorprese!

Dal 14 al 20 aprile: la Corsa all'oro. I goblin hanno rubato il titolo della WWE! Partecipa al nuovissimo evento cooperativo del clan e crea un altro titolo, accumulando pepite d'oro e dando il tuo contributo assieme agli altri membri.