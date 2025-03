Hai capito bene! Dopo la pubblicazione del nuovo aggiornamento, non servirà più preparare truppe, incantesimi e macchine d'assedio per il tuo esercito, né aspettare che gli eroi guariscano, il che significa che potrai combattere senza limiti! Di conseguenza, rimuoveremo dal gioco la pozione di addestramento, la gelatina proteica e i potenziamenti addestramento, ma non temere, perché, al posto di questi ultimi, il Pass d'oro offrirà nuovi tipi di vantaggi! Ricorda che queste modifiche saranno effettive dopo la pubblicazione dell'aggiornamento! Per quanto riguarda la lega Leggende, il limite giornaliero di otto battaglie rimarrà invariato, per ora.

Per via della rimozione dei tempi di attesa, abbiamo dovuto apportare queste modifiche al matchmaking.