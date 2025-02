Guarda in cielo! È un uccello, è un aer... no aspetta, perché sembra arrabbiato? Perché è avvolto da una fiamma mistica? Oh no, sta facendo un respiro profondo. Quel fuoco sembra terribilmente intenso...

E questo è generalmente l'ultimo pensiero che hanno molti nemici quando incontrano questa nuovissima super truppa: il superdrago.



Il drago è stato un punto fermo di Clash of Clans per quasi un decennio. Una delle migliori truppe di spam per i livelli inferiori del municipio e può ancora essere trovata in molti castelli del clan come donazione di guerra. Come truppa aerea, il drago evita tutti guai derivati dai mortai e dai cannoni, e dalla posizione elevata nel cielo, soffia esplosioni di fuoco fondendo il metallo sui suoi nemici.



Quindi cosa potrebbe offrire il superdrago che il drago, il cucciolo di drago, il drago infernale, il drago elettrico, il cavalcadraghi o qualsiasi altra truppa draghesca non possono già fare? Il superdrago è il supremo maestro dell'arrosto. E sì, mentre il superdrago potrebbe essere davvero la migliore truppa per gettare un’ombra salata sui suoi bersagli durante un esilarante arrosto, in realtà ci riferiamo alla sua capacità di friggere letteralmente i suoi nemici.



Essere un vortice alato di fiamme non vuol dire essere capace di dare dei calorosi abbracci.