È ora di raccogliere un po' di palloni nel nuovo evento delle medaglie "Clash con Haaland".

In questo evento, disponibile per tutti i giocatori che hanno raggiunto il livello 6 del municipio, dovrai accumulare palloni svolgendo diverse attività in gioco, così da progredire lungo il percorso dell'evento. Potrai convertire i palloni raccolti in scarpe d'oro e sbloccare ricompense speciali come la nuova truppa temporanea, il gigante delle rimesse, e il nuovo incantesimo temporaneo, il Cartellino giallo.