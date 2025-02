Nel suo stato iniziale, lancia sfere curative a lunga gittata in grado di passare da una truppa alleata ad altre nelle vicinanze, per un totale di cinque truppe curate in totale, fatta eccezione per le macchine d'assedio, che il druido non è in grado di curare. Può prestare aiuto sia a truppe di terra che di aria e le sue sfere possono passare da una truppa terrestre a una aerea, se sono vicine tra loro.