L'aggiornamento di ottobre 2023 di Clash of Clans è arrivato e introduce un nuovo distretto della capitale da rimettere in sesto insieme ai membri del clan: le Miniere goblin! Questo distretto include al suo interno due nuove truppe della capitale, una delle quali è Megascintilla, una nuova megatruppa pronta a causare megadevastazioni! Arriva anche un nuovo incantesimo, la Rapidità infinita, che accelererà come non mai le tue truppe durante gli assalti alle capitali nemiche. E non dimentichiamoci della nuova difesa e della nuova trappola: il lanciagoblin e la trappola con lance! Ma analizziamo ogni novità in maggior dettaglio.