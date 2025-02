Benvenuto all'aggiornamento di giugno 2023 per Clash of Clans! Abbiamo una nuovissima truppa di elisir nero, una nuova super truppa, 2 nuovi artefatti e molto altro! Sappiamo che sei affamato di dettagli, quindi diamo il via a queste note con la nuovissima truppa, l'apprendista sorvegliante!

Nuova truppa - Apprendista sorvegliante

L’Apprendista sorvegliante è una nuova truppa di elisir nero, disponibile dal municipio 13 in poi dopo che hai migliorato la tua caserma nera al livello 10.



Come studente dell'arcano, che spera un giorno di diventare un Gran Sorvegliante del suo villaggio, questo giovane magistro in formazione, è un'unità di terra che spara attacchi a distanza con la sua fionda magica. Sebbene questo esperto neofita abbia padroneggiato molti dei servizi magici dei Grandi Sorveglianti, non ha ancora imparato a volare come il suo sensei scolastico. L’Apprendista sorvegliante non ha una modalità aerea, ma può gestire brevi elevazioni potendo facilmente saltare sopra e aggirare i muri.



E per quanto ammirevole sia stato questo piccolo custode nei suoi accademici, questo apprendista deve ancora imparare l'abilità del Tomo eterno. Tuttavia, l'Apprendista sorvegliante ha un'aura vitale magica che potenzia i punti ferita delle truppe di terra intorno a lui, ma questa aura non è cumulabile con il Gran Sorvegliante o altri apprendisti. Quando più aure si sovrappongono, l'aura più forte avrà sempre la priorità.

Bersaglio preferito: qualsiasi



Tipo di danno: a distanza



Bersagli: bersaglio singolo



Spazio richiesto: 20



Velocità di movimento: 20



Tempo di addestramento: 3M 56S



Raggio aura: 7 caselle



Municipio Livello Danni Al secondo Aumento Punti ferita aura Punti ferita Tempo di miglioramento Costo miglioramento 13 1 170 24% 1500 NA NA 13 2 185 26% 1650 9G 180K DE 14 3 200 28% 1800 16G 18H 315K DE 15 4 215 30% 1950 17G 12H 340K DE

Nuova Super truppa - Superdomatore di cinghiali

Uno dei personaggi più iconici dell'universo di Clash ha finalmente ricevuto il trattamento da super truppa. Questa leggenda del lancio in falsetto sfumato e dell'imballaggio suino, non ha solo nuovi accorgiamenti. Sebbene il superdomatore di cinghiali abbia punti ferita e danni al secondo più alti rispetto alla sua controparte più banale, superdomatore di cinghiali racchiude una potente sorpresa!

Una volta che il superdomatore di cinghiali è stato distrutto, sia il cinghiale che il domatore si separano e diventano singole unità che continuano a combattere! Il cinghiale può saltare oltre i muri e prendere di mira le difese mentre il domatore attaccherà l'edificio nemico più vicino.

Il superdomatore è disponibile al municipio 13 per domatori di livello 10 e superiore.



Bersaglio preferito: Difese



Tipo di danno: bersaglio singolo



Obiettivi: Terra



Spazio richiesto: 12



Velocità di movimento: 20



Tempo di addestramento: 1M 48S



Municipio Livello Punti ferita Danni al secondo 13 10 1500 180 14 11 1600 200 15 12 1700 220

Statistiche cinghiale:

Bersaglio preferito: Difese



Tipo di danno: bersaglio singolo



Obiettivi: Terra



Velocità di movimento: 28



Municipio Livello Punti ferita Danni al secondo 13 10 800 50 14 11 900 55 15 12 1000 60

Statistiche del domatore:

Bersaglio preferito: Qualsiasi



Tipo di danno: bersaglio singolo



Obiettivi: Terra



Velocità di movimento: 16



Municipio Livello Punti ferita Danni al secondo 13 10 550 180 14 11 625 200 15 12 700 220





Nuovi artefatti - Pozione dei famigli e Barattolo delle stelle del costruttore



Pozione dei famigli

La pozione dei famigli accelera il tempo di miglioramento del tuo famiglio di 24 volte per 1 ora per pozione. Come altre pozioni, puoi accumulare la durata con ogni pozione ma gli effetti non si accumulano.



Barattolo delle stelle del costruttore

Questo nuovo artefatto può essere utilizzato solo dopo aver completato il Bonus stella base del costruttore. L'uso del barattolo delle stelle del costruttore aggirerà il timer di recupero del bonus stelle della base del costruttore e ti darà un nuovissimo bonus stelle che ti darà l'opportunità di ottenere ancora più bottino ora!

Nuovi livelli di miglioramento

Abbiamo aggiunto nuovi livelli per i giocatori del municipiol 15. Ci sono nuovi miglioramenti per edifici, truppe, trappole, eroi e persino per un paio di famigli degli eroi.

Mura

I restanti 125 segmenti di mura ora possono essere aggiornati al livello 16 al municipio 15

Nuovi livelli edifici

Caserma nera livello 10

Disponibile al municipio 13



Punti ferita: 950



Tempo di miglioramento: 13G



Costi di miglioramento: 13K elisir



Municipio Nuovo livello Sblocca Punti ferita Tempo di miglioramento Costo di miglioramento 13 10 ??? 950 13G 13M elisir

Artiglieria Aquila livello 6

Disponibile dal Municipio 15



Danni al secondo: 525



Danni da onda d’urto: 45



Punti ferita: 5900



Tempo di miglioramento 20G



Costo di miglioramento: 21.5M oro



Municipio Nuovo livello Danni al secondo Danno da onda d’urto Punti ferita Tempo Mig. Costo di miglioramento 15 6 525 45 5900 20G 21.5M oro

Tesla occulta livello 14

Disponibile dal Municipio 15



Danni al secondo: 160



Punti ferita: 1450



Tempo di miglioramento 18G



Costo di miglioramento 19.1M oro



Municipio Nuovo livello Danni al secondo Punti ferita Tempo di miglioramento Costo di miglioramento 15 14 160 1450 18G 19.1M oro

Scagliapietre livello 4

Disponibile dal Municipio 15



Danni al secondo: 200



Punti ferita: 5100



Tempo di miglioramento: 19G 12H



Costo di miglioramento: 21.3M oro



Municipio Nuovo livello Danni al secondo totali Punti ferita totali Tempo di miglioramento Costo di miglioramento 15 4 200 5100 19G 12H 21.3M oro

Capanna del costruttore livello 5

Disponibile dal Municipio 15



Danni al secondo: 135



Riparazioni al secondo aumentate: 80



Punti ferita: 1800



Tempo di miglioramento: 14G 12H



Costo di miglioramento: 17M oro



Municipio Nuovo livello Danni al secondo Riparazione al secondo Punti ferita Tempo Mig. Costo Mig. 15 5 135 80 1800 14G 12H 17M oro

Nuovi livelli trappole

Mina aerea a ricerca Livello 5

Disponibile dal Municipio 15



Danni: 2800



Tempo di miglioramento: 10G

Costo di miglioramento: 10M oro



Municipio Nuovo livello Danni al secondo Tempo di miglioramento Costo di miglioramento 15 5 2800 10G 10M oro

Bomba gigante Livello 9

Disponibile dal Municipio 15



Danno: 425



Tempo di miglioramento: 12G

Costo di miglioramento: 10.5M oro



Municipio Nuovo livello Danno Tempo di miglioramento Costo di miglioramento 15 9 425 12G 10.5M oro

Nuovi livelli incantesimi

Incantesimo clonazione livello 8

Disponibile dal Municipio 15



Capacità di clonazione: 42



Tempo di miglioramento: 17G 12H



Costo di miglioramento: 18M elisir



Municipio Nuovo livello Capacità di clonazione Tempo di miglioramento Costo di miglioramento 15 8 42 17G 12H 18M elisir

Incantesimo scheletri livello 8

Disponibile dal Municipio 15



Numero di scheletri: 19



Tempo di miglioramento: 17G 12H



Costo di miglioramento: 320K elisir nero



Municipio Nuovo livello Numero scheletri Tempo di miglioramento Costo di miglioramento 15 8 19 17G 12H 320K elisir nero

Nuovi livelli truppe

Goblin livello 9

Disponibile dal Municipio 15



Danni al secondo: 72



Punti ferita: 146



Tempo di miglioramento: 17G



Costo di miglioramento: 16M elisir



Municipio Nuovo livello Danni al secondo Punti ferita Costo di miglioramento 15 9 72 146 16M elisir

Goblin furtivo livello 9

Disponibile dal Municipio 15



Danni al secondo: 180



Punti ferita: 350



Municipio Nuovo livello Danni al secondo Punti ferita Tempo di addestramento 15 9 180 350 21S

PEKKA livello 10

Disponibile dal Municipio 15



Danni al secondo: 750



Punti ferita: 7200



Tempo di miglioramento: 16G 12H



Costo di miglioramento: 18M elisir



Municipio Nuovo livello Danni al secondo Punti ferita Tempo di miglioramento Costo di miglioramento 15 10 750 7000 16G 12H 18M elisir

Valchiria liivello 10

Disponibile dal Municipio 15



Danni al secondo: 223



Punti ferita: 2400



Tempo di miglioramento: 17G



Costo di miglioramento: 320K elisir nero



Municipio Nuovo livello Danni al secondo Punti ferita Tempo di miglioramento Costo di miglioramento 15 10 223 2400 17G 320K elisir nero

Supervalchiria livello 10

Disponibile dal Municipio 15



Danni al secondo: 350



Punti ferita: 3400



Tempo di addestramento: 3M 45S



Municipio Nuovo livello Danni al secondo Punti ferita Tempo di addestramento 15 10 350 3400 3M 45S

Guaritore livello 8

Disponibile dal Municipio 15



Cure alle truppe: 76



Cure agi eroi: 65



Punti ferita: 1800



Tempo di miglioramento: 17G



Costo di miglioramento: 18M elisir



Municipio Nuovo livello Cura alle truppe Cure agli eroi Punti ferita Tempo Mig. Costo di Mig. 15 8 76 65 1800 17G 18M elisir

Drago livello 10

Disponibile dal Municipio 15



Danni al secondo: 370



Punti ferita: 4900



Tempo di miglioramento: 18G



Costo di miglioramento: 19.5M elisir



Municipio Nuovo livello Danni al secondo Punti ferita Tempo di miglioramento Costo di miglioramento 15 10 370 4800 18G 19.5M elisir

Superdrago Livello 10

Disponibile dal Municipio 15



Danni al secondo: 452



Punti ferita: 7100



Tempo di addestramento: 6M



Municipio Nuovo livello Danni al secondo Punti ferita Tempo di addestramento 15 10 452 7100 6M

Domatore di cinghiali Livello 12

Disponibile dal Municipio 15



Danni al secondo: 200



Punti ferita: 1230



Tempo di miglioramento: 17G



Costo di miglioramento: 335K elisir nero



Municipio Nuovo livello Danni al secondo Punti ferita Tempo di miglioramento Costo di miglioramento 15 12 200 1200 17G 335K elisir nero

Bocciatore Livello 7

Disponibile al Municipio 15



Danni al secondo: 114



Punti ferita: 550



Tempo di miglioramento: 17G 12H



Costo di miglioramento: 335K elisir nero



Municipio Nuovo livello Danni al secondo Punti ferita Tempo di miglioramento Costo di miglioramento 15 7 110 550 17G 12H 335K elisir nero

Superbocciatore Livello 7

Disponibile dal Municipio 15



Danni al secondo: 215



Punti ferita: 2200



Tempo di addestramento: 5M



Municipio Nuovo livello Danni al secondo Punti ferita Tempo di addestramento 15 7 215 2200 5M

Cucciolo di drago Livello 9

Disponibile dal Municipio 15



Danni al secondo: 155



Punti ferita: 2000



Tempo di miglioramento: 16G 12H



Costo di miglioramento: 18M elisir



Municipio Nuovo livello Danni al secondo Punti ferita Tempo di miglioramento Costo di miglioramento 15 9 155 2000 16G 12H 18M elisir

Drago infernale livello 9

Disponibile dal Municipio 15



Danni al secondo: 85-1700



Punti ferita: 2300



Tempo di addestramento: 2M 15S



Municipio Nuovo livello Danni al secondo Punti ferita Tempo di addestramento 15 9 85-1700 2300 2M 15S

Yeti livello 5

Disponibile dal Municipio 15



Danni al secondo: 310



Punti ferita: 3900



Unità generate: 12



Tempo di miglioramento: 18G



Costo di miglioramento: 19M elisir



Municipio Nuovo livello Danni al secondo Punti ferita Unità generate Tempo Mig. Costo Mig. 15 5 310 3900 12 18G 19M elisir

Golem del ghiaccio Livello 7

Disponibile dal Municipio 15



Danni al secondo: 48



Tempo di congelamento alla distruzione: 8 secondi



Punti ferita: 3900



Tempo di miglioramento: 17G



Costo di miglioramento: 335K elisir nero



Municipio Nuovo livello Danni al secondo Tempo di congelamento alla distruzione Punti ferita Tempo Mig. Costo Mi.g 15 7 48 8 secondi 3900 17G 335K elisir nero

Nuovi livelli macchine d’assedio

Sgretolamuri livello 5

Disponibile dal Municipio 15



Danni al secondo: 450



Punti ferita: 7500



Tempo di miglioramento: 16G 12H



Costo di miglioramento: 15M elisir



Municipio Nuovo livello Danni al secondo Punti ferita Tempo di miglioramento Costo di miglioramento 15 5 450 7500 16G 12H 15M elisir

Sganciapietre livello 5

Disponibile dal Municipio 15



Danni al secondo: 750



Punti ferita: 6800



Tempo di miglioramento: 16G 12H



Costo di miglioramento: 15M elisir



Municipio Nuovo livello Danni al secondo Punti ferita Tempo di miglioramento Costo di miglioramento 15 5 750 6800 16G 12H 15M elisir

Nuovi livelli famigli:

L.A.S.S.I

Municipio Nuovo livello Danni al secondo Punti ferita Tempo di miglioramento Costo di miglioramento 15 11 250 3700 8G 250K DE 15 12 260 3800 8G 260K DE 15 13 270 3900 8G 270K DE 15 14 280 4000 8G 280K DE 15 15 290 4100 8G 290K DE

Yak possente

Municipio Nuovo livello Danni al secondo Punti ferita Tempo di miglioramento Costo di miglioramento 15 11 100 5700 8G 290K DE 15 12 104 5850 8G 295K DE 15 13 108 6000 8G 300K DE 15 14 112 6150 8G 305K DE 15 15 116 6300 8G 310K DE

Nuovi livelli eroe

Tutti gli eroi disponibili al municipio 15 hanno ottenuto dei nuovi livelli.



Regina degli arcieri

5 nuovi di livelli truppa: 85 > 90



Livello abilità Mimetismo: 17 > 18



Municipio Livello Danni al secondo Punti ferita Tempo Rigen. Livello abilità Tempo Mig. Costo Mig. 15 86 864 3750 44M 17 8G 352K DE 15 87 868 3780 44M 17 8G 354K DE 15 88 872 3810 44M 17 8G 356K DE 15 89 876 3840 44M 17 8G 358K DE 15 90 880 3870 46M 18 8G 360K DE

Statistiche Mimetismo

Abilità Livello Danno aumentato Recupero salute Tempo abilità Unità evocate Mimetismo 18 1560 575 7S 22

Re barbaro

5 nuovi livelli truppa: 85 > 90



Livello abilità Pugno di ferro: 17 > 18



Municipio Livello Danni al secondo Punti ferita Tempo Rige. Livello abilità Tempo Mig. Costo Mig. 15 86 643 12150 44M 17 8G 352K DE 15 87 651 12300 44M 17 8G 354K DE 15 88 659 12450 44M 17 8G 356K DE 15 89 667 12600 44M 17 8G 358K DE 15 90 675 12750 46M 18 8G 360K DE

Statistiche Pugno di ferro

Abilità Livello DPS Recupero salute Velocità aumentata Unità evocate Pugno di ferra 18 1100 5300 35 40

Gran sorvegliante

5 nuovi livelli truppa: 60 > 65



Livello abilità Tomo eterno: 12 > 13



Municipio Livello Danni al secondo Punti ferita Tempo Rig. Livello abilità Tempo Mig. Costo Mig. 15 61 337 2660 44M 12 8G 20.2M elisir 15 62 340 2680 44M 12 8G 20.4M elisir 15 63 343 2700 44M 12 8G 20.6M elisir 15 64 346 2720 44M 12 8G 20.8M elisir 15 65 349 2740 46M 13 8G 21M elisir

Statistiche Tomo eterno

Abilità Livello Tempo abilità Tomo eterno 13 9S

Campionessa reale

5 nuovi livelli truppa: 35 > 40



Scudo a ricerca: 7 > 8



Municipio Livello Danni al secondo Punti ferita Tempo Rig. Livello Abilità Tempo Mig. Costo Mig. 15 36 604 4480 44M 7 8G 347K DE 15 37 608 4510 44M 7 8G 349K DE 15 38 612 4540 44M 7 8G 351K DE 15 39 616 4570 44M 7 8G 353K DE 15 40 620 4600 46M 8 8G 355K DE

Scudo a ricerca