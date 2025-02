Regolazione di musica ed effetti sonori

Come sollecitato dalla comunità, ora è possibile regolare il volume della musica e degli effetti sonori in gioco tramite gli appositi cursori. Forse è passato parecchio tempo dall'ultima volta che hai ascoltato le musiche del gioco, quindi perché non provare questa funzione per fare un tuffo nel passato mentre assalti i villaggi?