Arriva un nuovo famiglio: la medusa furiosa!

La medusa furiosa è in grado di volare e di attaccare le difese dalla lunga distanza.

Quando è "attaccata" all'eroe che le è stato assegnato, la medusa furiosa non può essere presa di mira o subire danni e non farà scattare le trappole.

Se il suo eroe viene eliminato, la medusa diventa una truppa normale e a quel punto potrà essere attaccata e attiverà le trappole in cui si imbatterà.

Questo famiglio sarà disponibile per tutti i giocatori con il municipio al livello 16 e la casetta dei famigli al livello 10.

Ecco le statistiche della medusa furiosa, subito dopo averla sbloccata.

Livello Costo miglioramento Durata del miglioramento (in ore) Livello del municipio richiesto Durata dell'abilità (in sec.) 1 - - 16 (e casetta dei famigli livello 10) 25 2 225.000 u. d'elisir nero 72 16 (e casetta dei famigli livello 10) 25 3 235.000 u. d'elisir nero 96 16 (e casetta dei famigli livello 10) 25 4 245.000 u. d'elisir nero 120 16 (e casetta dei famigli livello 10) 25 5 255.000 u. d'elisir nero 144 16 (e casetta dei famigli livello 10) 30 6 265.000 u. d'elisir nero 168 16 (e casetta dei famigli livello 10) 30 7 275.000 u. d'elisir nero 192 16 (e casetta dei famigli livello 10) 30 8 285.000 u. d'elisir nero 192 16 (e casetta dei famigli livello 10) 30 9 295.000 u. d'elisir nero 192 16 (e casetta dei famigli livello 10) 30 10 315.000 u. d'elisir nero 192 16 (e casetta dei famigli livello 10) 35

Nuovi livelli di miglioramento

Ehilà! Sogni di migliorare al massimo il villaggio? Allora, questo è il tuo giorno fortunato, perché da adesso potrai portare tutte le mura al livello 17!

Qui sotto, trovi poi tutti i nuovi livelli con i relativi costi e tempi di miglioramento aggiornati per il municipio 16.

Nome Livello Nuovo costo per il miglioramento Nuova durata del miglioramento (in ore) Castello del clan 12 21.000.000 monete d'oro 372 Capanna del costruttore 6 20.000.000 monete d'oro 360 Artiglieria Aquila 7 22.000.000 monete d'oro 372 Monolito 3 370.000 u. d'elisir nero 384 Casetta dei famigli 10 21.500.000 unità di elisir 384 Yeti 6 21.000.000 unità di elisir 360 Golem del ghiaccio 8 360.000 u. d'elisir nero 372 Titana delle folgori 4 22.000.000 unità di elisir 384 Scagliafiamme 5 19.000.000 unità di elisir 324

Arriva l'evento della serie! DATA E ORARIO D'INIZIO: 18 APRILE ALLE 8:00 UTC

Ti diamo il benvenuto all'evento della serie!

A partire dal 18 aprile, gli attacchi che sferri ti aiuteranno a completare determinate sfide giornaliere, purché tu raggiunga la percentuale di distruzione e le stelle richieste per ognuna di esse!

Completa le sfide giornaliere, raccogli le ricompense e ottieni i potenziamenti bonus della lega.

Se non riesci a superare le sfide nei tempi prestabiliti, la serie si interromperà.

Tuttavia, potrai mantenerla intatta spendendo delle gemme o scegliere di azzerarla e ricominciare da capo.

Potrai anche accelerare la serie, aprendo in anticipo la sfida prevista per il giorno successivo, in cambio di gemme.

L'evento della serie sarà disponibile per tutti i giocatori che hanno raggiunto il livello 6 del municipio.

I tag nella chat del clan

Sono arrivati i tag nella chat del clan, che potrai usare per menzionare i capi e tutti gli altri membri del clan e attirare così la loro attenzione.

Se digiti @clan, tutti i membri del clan riceveranno una notifica.

Se digiti @capi, solo il capo e i co-capi riceveranno una notifica.

Se digiti @nome_giocatore, solo il giocatore specifico riceverà una notifica.

Puoi disattivare le notifiche dalle impostazioni del gioco, selezionando la voce "Altre impostazioni" e cambiando in "Disattiva" la voce "Tag nella chat del clan", che trovi nella sezione "Impostazioni notifiche". Questa opzione non è legata al dispositivo, ma al profilo del giocatore, perciò se hai diversi account e desideri disattivare le notifiche, dovrai farlo per ognuno di essi, anche perché questa impostazione è attiva di default.

Il castello del clan e la donazione di due macchine d'assedio

Una volta migliorato il castello del clan al nuovo livello, potrai richiedere due macchine d'assedio, come descritto qui sotto.

È possibile richiedere fino a due macchine d'assedio, dello stesso tipo o diverse tra loro.

Un membro del clan può donare fino a due macchine d'assedio, a seconda dei vantaggi che possiede. Due membri del clan possono anche scegliere di donarne una a testa.

In battaglia, entrambe le macchine d'assedio ricevute in dono appariranno come opzioni da scegliere, anche nei casi in cui vengono donate due macchine dello stesso tipo.

La disposizione difensiva per la base del costruttore

Adesso puoi selezionare una disposizione difensiva diversa per la base del costruttore rispetto a quella attiva, proprio come per la capitale del clan.

Ciò significa che potrai decorare la disposizione attiva senza compromettere in alcun modo le tue strategie difensive.

Inoltre, potrai impedire agli avversari che visitano la tua disposizione difensiva di copiarla.

La disposizione difensiva deve contenere tutti gli edifici e le trappole presenti nella disposizione attiva e verrà deselezionata automaticamente:

se modifichi la disposizione difensiva e la salvi senza includere tutti gli edifici e le trappole presenti in quella attiva;

se ci posizioni un edificio o una trappola che non è presente nella disposizione attiva;

se acquisti un edificio o una trappola dal negozio.

Ricorda che la disposizione difensiva verrà disabilitata temporaneamente, ma non deselezionata automaticamente, se gli ostacoli presenti in quella attiva bloccano alcuni degli edifici o delle trappole di quella difensiva. In questo caso, per abilitarla nuovamente, ti basterà rimuovere gli ostacoli interessati.

I giochi del clan

Certi incarichi della base del costruttore appariranno meno spesso, quando reimposti casualmente gli incarichi. In questo modo, gli incarichi relativi al villaggio saranno più frequenti.

Miglioramenti alla giocabilità

Adesso i moltiplicatori dei Bonus stella degli eventi e i miglioramenti del municipio saranno validi anche per i minerali.

Il gran sorvegliante non seguirà più così spesso la cacciatrice di eroi.

L'equipaggiamento degli eroi "Pupazzo del barbaro" ora mostra la durata dell'effetto della Furia e i danni aggiuntivi causati dai barbari generati.

Il laboratorio ora mostra un indicatore dei progressi aggiuntivo, dedicato al ricercatore goblin.

I vantaggi del clan

Abbiamo migliorato notevolmente i vantaggi del clan, per permettere a ciascun giocatore di donare più truppe.

Livello del clan Limite donazioni truppe Limite donazioni incantesimi Limite donazioni macchine d'assedio 1 e 2 6 1 1 3 8 1 1 4 e 5 10 2 1 6 e 7 20 2 2 8 30 3 2 Dal liv. 9 in su 50 3 2

Correzioni degli errori

Corretto l'errore per cui venivano generati ostacoli con quantità di gemme inferiori al normale.

La Sfera infuocata adesso causa danni sia a unità terrestri che aeree, indipendentemente dal bersaglio agganciato. In precedenza, se l'obiettivo era terrestre, causava danni solo alle unità di terra nelle vicinanze, e in ugual modo danneggiava solo unità aeree, se il bersaglio era una di esse.

Corretto un errore grafico che si verificava quando gli incantesimi Invisibilità e Morsa radicale venivano usati nello stesso momento.

Corretto l'errore per cui le trappole rimanevano invisibili dopo che nell'area era stato utilizzato l'incantesimo Congelamento o Morsa radicale.

Modificata la base del costruttore, per farla corrispondere al suo scenario, dopo l'annullamento delle modifiche a una sua disposizione.

La barra della salute dei personaggi 3D che volano adesso si trova leggermente più in alto.

Il sorvegliante in modalità aerea non salta più oltre le mura.

Corretto l'errore per cui l'ombra degli abitanti del villaggio appariva in cima agli edifici.

Gli attacchi della campionessa reale causano meno danni quando la Fiala della Rapidità è attiva.

La capitale del clan

Abbiamo aumentato la quantità massima di bottino ottenibile da un attacco da 5333 a 6100 unità, ai fini del calcolo dei trofei della capitale.

Il bonus difensivo adesso dipende dai punti ferita rimasti alle unità schierate.

Modifiche alle guerre tra clan

I villaggi con il municipio di livello 16 adesso ricevono sei minerali stellari, invece di cinque.

Ora, hai diritto al 50% delle ricompense totali da una guerra persa, invece del 43%, e al 57% delle risorse in caso di pareggio, invece del 50%. Queste modifiche sono valide sia per le risorse che per i minerali conquistati.

Ora puoi disputare guerre in modalità 35v35 e 45v45.

Il matchmaking per gli attacchi adesso tiene conto anche degli equipaggiamenti degli eroi dei giocatori, oltre che del livello del loro municipio.

La schermata di selezione dei partecipanti alle guerre adesso mostra anche l'ultimo accesso di ognuno dei membri del clan.

Abbiamo modificato le modalità d'iscrizione alle guerre tra clan. I capi e i co-capo del clan possono invitare i membri a iscriversi alle guerre tra clan tramite la chat e, per farlo, dovranno andare alla mappa della guerra, accanto al pulsante con scritto "Scatena la guerra!". Nella chat, sarà possibile avere un solo invito per l'iscrizione alla volta. Le iscrizioni tramite la chat non sono disponibili per la lega della guerra tra clan e le guerre amichevoli, ma solo per le guerre tra clan standard. Ogni recluta del clan può scegliere se partecipare o meno alla guerra successiva. I messaggi relativi all'iscrizione possono essere messi in evidenza nella chat e non saranno rimossi fino all'inizio della guerra successiva.



Modifiche di bilanciamento

Abbiamo modificato i valori della velocità di attacco bonus fornita dalla Fiala della Rapidità.