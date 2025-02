Sarebbe fantastico riuscire a ottenere 6 stelle contro uno sviluppatore del team Clash, vero? Abbiamo riunito 3 dei migliori creatori di contenuti al mondo per un faccia a faccia contro 3 membri del team di sviluppo di Clash of Clans!

Si sono allenati duramente per mostrarti quanto siano devastanti le nuove abilità delle truppe della sala del costruttore, in particolare la P.E.K.K.A. micidiale e la strega notturna, e quanto possa essere dominante l'elicottero da battaglia nei cieli del villaggio notturno.

Preparati ad assistere agli attacchi più intensi, divertenti e imprevedibili della sala del costruttore di livello 10, in arrivo sul tuo schermo questo venerdì alle 15:00 italiane sul canale ufficiale di Clash of Clans (in inglese) e sui canali di Haplo_80, Medda87 e Giggino478 con commento italiano!