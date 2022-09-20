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2022年9月20日
Blog – Clash of Clans

クラッシュフェス パブリックビューイング！

チーフ！

クラクラ世界選手権2022ファイナルとクラロワリーグ2022世界一決定戦が今週末に迫っています！みなさまが友達や他のプレイヤーと一緒に配信を楽しめるパブリックビューイングを開催します！

日本でのパブリックビューイングの会場はこちらになります。

お近くの方は、ぜひご参加ください！

日本以外の地域

ジャカルタ, インドネシア

  • 会場: Warunk Upnormal Fatmawati

  • 住所: Jl. RS. Fatmawati Raya No.12, RT.1/RW.5, Gandaria Sel., Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia

  • 日程: 23.09 / 24.09 / 25.09

  • 開場時間: 13:00~20:00

  • 配信開始時間: 14:00

  • 申し込み:

    https://supr.cl/ClashFestID

ジャカルタ, インドネシア

  • 会場: MALACCA TOAST KEDOYA

  • 住所: Jl. Panjang No.1-2, RT.10/RW.1, Kedoya Sel., Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11520, Indonesia

  • 日程: 23.09 / 24.09 / 25.09

  • 開場時間: 14:00~01:00

  • 配信開始時間: 14:00

  • 申し込み:

    https://supr.cl/ClashFestID

マニラ, フィリピン

  • 会場: Flight 88

  • 住所: 22, 1103 Scout Borromeo St, Diliman, Quezon City, Metro Manila, Philippines

  • 日程: 23.09 / 24.09 / 25.09

  • 開場時間: 15:00~02:00

  • 配信開始時間: 15:00

  • 申し込み:

    https://forms.gle/e2rwG25Ku7j9...

ソウル、韓国

  • 会場: Ons. Coffee

  • 住所: 59, Jandari-ro, Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea

  • 日程: 24.09 / 25.09

  • 開場時間: 15:00~20:00

  • 配信開始時間: 16:00

  • 申し込み:

    https://www.event-forms.com/

シンガポール

  • 会場: Pop Mart Flagshipstore

  • 住所: Pop Mart Flagship store Funan, #01-02

  • 日程: 23.09 / 24.09 / 25.09

  • 開場時間: 23rd and 24th: 16:00 ~ 20:00 (25th:16:00 ~ 18:00)

  • 配信開始時間: 15:00

  • 申し込み不要

台北, 台湾

  • 会場: Borges Place

  • 住所: No. 441, Mingshui Rd., Zhongshan Dist., Taipei City, Taiwan

  • 日程: 24.09 / 25.09

  • 開場時間: 15:00~02:00

  • 配信開始時間: 15:00

  • 申し込み:

    https://forms.gle/NqTDs5MRKKXuMv8o8

ベルリン, ドイツ

  • 会場: LvL Gaming

  • 住所: Schützenstraße 73, 10117 Berlin, Allemagne

  • 日程: 23.09 / 24.09 / 25.09

  • 開場時間: 09:00~02:00

  • 配信開始時間: 9:00

  • 申し込み不要

ロンドン, イギリス

  • 会場: Melt Down

  • 住所: 342 Caledonian Rd, London N1 1BB, Royaume-Uni

  • 日程: 23.09 / 24.09 / 25.09

  • 開場時間: 08:00~02:00

  • 配信開始時間: 8:00

  • 申し込み不要

マドリッド, スペイン

  • 会場: Elite Gaming Center

  • 住所: Príncipe de Vergara 90, 28006 Madrid, Spain

  • 日程: 23.09 / 24.09 / 25.09

  • 開場時間: 09:00~22:00

  • 配信開始時間: 9:00

  • 申し込み不要

パリ, フランス

  • 会場: Melt Down

  • 住所: 33 Bd Richard-Lenoir, 75011 Paris, France

  • 日程: 23.09 / 24.09 / 25.09

  • 開場時間: 09:00~02:00

  • 配信開始時間: 9:00

  • 申し込み不要

ローマ, イタリア

  • 会場: White Rabbit

  • 住所: Via Spalato, 35/37/39, 00198 Roma RM, Italie

  • 日程: 23.09 / 24.09 / 25.09

  • 開場時間: 09:00~02:00

  • 配信開始時間: 9:00

  • 申し込み不要

みんなで選手たちを応援しましょう！

クラッシュ・オン！