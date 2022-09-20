チーフ！
クラクラ世界選手権2022ファイナルとクラロワリーグ2022世界一決定戦が今週末に迫っています！みなさまが友達や他のプレイヤーと一緒に配信を楽しめるパブリックビューイングを開催します！
日本でのパブリックビューイングの会場はこちらになります。
会場:
住所: Box'R Akibaビル · 東京都千代田区外神田3丁目2-12
日程: 9月24日（土）、25日（日）
開催時間: 14:30 - 3:00
配信開始時間: 16:00
参加申し込み:
お近くの方は、ぜひご参加ください！
ジャカルタ, インドネシア
会場: Warunk Upnormal Fatmawati
住所: Jl. RS. Fatmawati Raya No.12, RT.1/RW.5, Gandaria Sel., Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia
日程: 23.09 / 24.09 / 25.09
開場時間: 13:00~20:00
配信開始時間: 14:00
申し込み:
ジャカルタ, インドネシア
会場: MALACCA TOAST KEDOYA
住所: Jl. Panjang No.1-2, RT.10/RW.1, Kedoya Sel., Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11520, Indonesia
日程: 23.09 / 24.09 / 25.09
開場時間: 14:00~01:00
配信開始時間: 14:00
申し込み:
マニラ, フィリピン
会場: Flight 88
住所: 22, 1103 Scout Borromeo St, Diliman, Quezon City, Metro Manila, Philippines
日程: 23.09 / 24.09 / 25.09
開場時間: 15:00~02:00
配信開始時間: 15:00
申し込み:
ソウル、韓国
会場: Ons. Coffee
住所: 59, Jandari-ro, Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea
日程: 24.09 / 25.09
開場時間: 15:00~20:00
配信開始時間: 16:00
申し込み:
シンガポール
会場: Pop Mart Flagshipstore
住所: Pop Mart Flagship store Funan, #01-02
日程: 23.09 / 24.09 / 25.09
開場時間: 23rd and 24th: 16:00 ~ 20:00 (25th:16:00 ~ 18:00)
配信開始時間: 15:00
申し込み不要
台北, 台湾
会場: Borges Place
住所: No. 441, Mingshui Rd., Zhongshan Dist., Taipei City, Taiwan
日程: 24.09 / 25.09
開場時間: 15:00~02:00
配信開始時間: 15:00
申し込み:
ベルリン, ドイツ
会場: LvL Gaming
住所: Schützenstraße 73, 10117 Berlin, Allemagne
日程: 23.09 / 24.09 / 25.09
開場時間: 09:00~02:00
配信開始時間: 9:00
申し込み不要
ロンドン, イギリス
会場: Melt Down
住所: 342 Caledonian Rd, London N1 1BB, Royaume-Uni
日程: 23.09 / 24.09 / 25.09
開場時間: 08:00~02:00
配信開始時間: 8:00
申し込み不要
マドリッド, スペイン
会場: Elite Gaming Center
住所: Príncipe de Vergara 90, 28006 Madrid, Spain
日程: 23.09 / 24.09 / 25.09
開場時間: 09:00~22:00
配信開始時間: 9:00
申し込み不要
パリ, フランス
会場: Melt Down
住所: 33 Bd Richard-Lenoir, 75011 Paris, France
日程: 23.09 / 24.09 / 25.09
開場時間: 09:00~02:00
配信開始時間: 9:00
申し込み不要
ローマ, イタリア
会場: White Rabbit
住所: Via Spalato, 35/37/39, 00198 Roma RM, Italie
日程: 23.09 / 24.09 / 25.09
開場時間: 09:00~02:00
配信開始時間: 9:00
申し込み不要
みんなで選手たちを応援しましょう！
クラッシュ・オン！