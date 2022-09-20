チーフ！



クラクラ世界選手権2022ファイナルとクラロワリーグ2022世界一決定戦が今週末に迫っています！みなさまが友達や他のプレイヤーと一緒に配信を楽しめるパブリックビューイングを開催します！

日本でのパブリックビューイングの会場はこちらになります。

お近くの方は、ぜひご参加ください！