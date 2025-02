Com toda a certeza o CC Clash: PT das Trevas trouxe os ataques mais divertidos de assistir da competição, onde mesmo com várias dificuldades e limitações, a criatividade falou mais alto e trouxe vários ataques únicos. Se não assistiu, recomendamos: Reveja o CC Clash: PT das Trevas



Não se esqueça de entrar no Discord do CC Clash para ficar sempre ligado nas novidades do campeonato em primeira mão e saber como se inscrever na última etapa mensal, CC Clash: Nível Extremo, dia 20 de Novembro.







Clash On!