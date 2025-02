Olá Chefe!

A Rafacoc está de volta e dessa vez com um Torneio na Base do Construtor 2.0! A Copinha RAFACOC da BASE 2.0

Durante 6 dias, jogadores de vários níveis da BASE do CONSTRUTOR batalharão em busca de Prêmios INSANOS e do título de Mestre dos Mestres!

Para participar, a inscrição antecipada será feita através da Aba da Comunidade no Canal da Rafacoc, as vagas são ILIMITADAS!