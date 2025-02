Guardamos para essa super final um formato onde os criadores de conteúdo classificados no Ranking Geral possam ainda ter chances de ganhar os melhores prêmios na Grande Final.

Por isso teremos duas guerras de 5 vs 5 entre os criadores de conteúdo classificados no Ranking Geral depois da última Etapa Mensal, onde não terão restrições nas composições dos ataques (exceto o Ban e a Escolha da Galera) e cada estrela ganha, vai direto para o Ranking Final, que é a somatória dos pontos do Ranking Geral + as Estrelas de Guerra feitas nas duas guerras.

O Campeão será o criador com mais pontos no Ranking Final e o fator de desempate será a quantidade de pontos no Ranking Geral.