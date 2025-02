O CC Clash é um evento único, e EXCLUSIVO da comunidade de língua portuguesa, com temas diferenciados e repleto de diversão! Marque na agenda, a etapa CENAS FORTES está chegando, e de 6 a 9 de Setembro tem classificatórias da comunidade! Vai perder?

Fique ligado nas páginas Oficiais do Clash of Clans BR no Twitter e no Facebook para saber todas as novidades, e junte-se no Discord do CC Clash para participar das próximas edições!



Clash On!