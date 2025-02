Todas as edições até aqui foram realmente espetaculares, mas só nessa edição as coisas prometem ficar CABULOSAS! Não deixe de participar e acompanhar no dia 28 de Outubro, às 20h BRT todas as cenas fortes dessa Final Mensal, ao vivo com a galera do chat e com os nossos casters, Marinaul, FernanDon e Bruna7Cr!