Olá, Clashers!

Sou Stuart, gerente-geral da equipe de Clash of Clans. Estou aqui para falar de mudanças de bastidores que fizemos recentemente à nossa equipe. Resumindo: nossa equipe cresceu bastante para que Clash fique melhor mais rapidamente.

Por muitos anos na Supercell, tivemos orgulho de criar grandes jogos com equipes pequenas de pessoas experientes sem nenhuma amarra. E isso funcionou muito bem para o Clash! Mas, conforme o jogo foi ficando maior e mais antigo, nossa lista de melhorias necessárias pendentes só aumentava. O fato da equipe ser pequena passou a ser um empecilho. Na Supercell, acreditamos que a única forma de ver os melhores resultados em termos de negócios é oferecendo o melhor jogo possível aos jogadores. Então a pergunta é: nossos jogadores estão com a melhor versão possível de Clash of Clans? Infelizmente, a resposta é "não".

É uma droga que seja assim, então decidimos mudar! Desde janeiro, praticamente dobramos o tamanho da equipe. Por conta disso, tivemos que fazer várias outras mudanças na forma como trabalhamos para que essa equipe maior gere mais resultados em vez de explodir em meio ao caos. E, sem dúvida, houve caos no caminho. Pessoas incríveis com ideias inovadoras entraram na equipe e estão muito animadas para trabalhar num jogo grande e icônico como o Clash. No entanto, também dá um frio na barriga lançar novidades para um público tão grande, então pedimos que todos sejam bonzinhos com a nova equipe!

Essa versão ampliada da equipe ainda não está a todo vapor, mas, conforme as pessoas novas vão ganhando mais experiência, estamos fazendo mais coisas e mais rapidamente. Isso é visível em situações como o evento recente da Mistura Medonha. Um integrante da equipe disse: "Se tivéssemos feito esse evento com o tamanho da equipe do começo do ano, teria sido bem triste". E não terminamos de expandir a equipe. Ainda estamos em busca de grandes talentos para nos aproximarmos cada vez mais da melhor versão possível do Clash.

Também quero aproveitar a oportunidade para agradecer aos jogadores e à comunidade por serem tão incríveis. Desde que o jogo foi lançado, em 2012, ele é de vocês, jogadores. Ver a empolgação de vocês com as coisas boas que fazemos é o que faz todo nosso trabalho valer a pena. E, embora não seja tão agradável, mas talvez seja ainda mais importante, ver a decepção de vocês quando pisamos na bola nos motiva a sermos melhor na próxima. Então podem continuar mandando comentários, sejam positivos ou negativos, pois todos nos ajudam a decidir o que fazer e que rumo tomar.

Com essa equipe maior, temos planos ambiciosos para 2024 que vocês provavelmente vão gostar.

E 2023 ainda não acabou! Temos a final mundial chegando neste fim de semana! É sempre empolgante ver a criatividade dos melhores jogadores quanto aos layouts de base e às estratégias de ataque. Depois disso, teremos uma grande atualização em dezembro, focada na vila principal, que fará a maioria das estratégias já batidas virarem coisa do passado. É um ótimo momento para jogar Clash of Clans!

Boas lutas!

Stuart