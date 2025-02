Oi, Blake! Poderia falar um pouco sobre você para os jogadores?

Bom, me chamo Rafael mas no YouTube sou conhecido como BLAKE, tenho 31 anos, sou gaúcho de Porto Alegre e comecei a jogar Clash of Clans por indicação de um colega de trabalho, há mais ou menos uns 9 Anos.





Há quanto tempo você cria conteúdo?



Agora, em Janeiro, completou 5 anos desde que comecei a produzir conteúdo de Clash no Youtube... 5 Anos de muita dedicação, passando por diversas fases e mudanças dentro do game.





Qual é o número máximo de troféus que você já alcançou?



Na verdade, eu nunca fui muito focado em subir troféus no Clash, nunca fui um player "dedicado ao Push", acredito que 5.300 troféus foi a maior quantidade que alcancei até hoje, porém, já foi em inúmeras vilas que coloquei o escudo da famosa Liga Lendária no perfil.





Do que você mais gosta no Clash of Clans?



Sem dúvida o que eu mais gosto no Clash é o que ele me proporcionou até hoje, muitas amizades, pessoas que conheci, as madrugadas farmando com os companheiros de clã, completando desafios, planejando os ataques nas guerras... Nenhum outro jogo me proporcionou isso.





Qual é a sua tropa preferida atualmente e por quê?



Essa é uma resposta curiosa, alguns diriam que é o Lava Hound, pois ele é o símbolo (Logo) do meu canal, outros diriam que é o Corredor devido à Intro dos vídeos, porém na verdade é a P.E.K.K.A, não tem como, quando ela brota na Vila é desespero pro defensor Hehe





Qual é a sua melhor lembrança relacionada ao Clash of Clans?



São muitas, mas vou citar um momento muito engraçado que já presenciei no Clash, que foi em um ataque em cima da vila de um colega de clã, onde todos os Depósitos, Minas e Coletores estavam expostos propositadamente no canto da vila, recheados de recursos, totalizando quase 3 milhões de recursos disponíveis para saque, e o cara que atacou a vila soltou 56 magos de uma só vez exatamente em cima de uma bomba gigante e o resultado você já deve imaginar kkk, simplesmente saiu sem levar nada, e certamente nunca mais entrou no Clash. (Tenho esse vídeo no canal)





Você tem dicas ou conselhos para os jogadores?



Apenas que se divirtam, entrem em um clã onde a galera troque ideia sobre o jogo, pois isso torna a experiência ainda melhor, principalmente para quem é novo no jogo, além de ser muito mais agradável jogar com amigos, já vai adquirindo conhecimento com os player mais "antigos". (E NUNCA RUSHE O CENTRO DA VILA 😉)





Dos vídeos que você já fez, qual é o seu preferido?

Gosto de muitos vídeos mas vou aproveitar o gancho e citar esse da resposta anterior... Um dos maiores Fails que já pude presenciar.