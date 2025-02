Oi, Clashland! Poderia falar um pouco sobre você para os jogadores?

Meu nome é Victor, tenho 34 anos, há menos de 1 mês me mudei para São Paulo Capital e já tenho vários planos de gravações e colabs para fazer por aqui, spoiler de um torneio presencial em SP, vai acontecer heim. (aguardem ahahaha). Eu jogo Clash of Clans há 7 ou 8 anos e esse sonho de fazer eventos presenciais já me acompanha há mais de 5 anos.







Há quanto tempo você cria conteúdo?

Há mais de 5 anos, comecei com o Clash of Clans e estou nele até hoje. O canal de Clash of Clans BR mais antigo, que ainda é ativo. (Fidelidade ou doidera? Não sei 😁)







Qual é o número máximo de troféus que você já alcançou?

Eu nunca fui muito do push, sempre preferi as guerras. Meu recorde não é tão alto, já bati a marca dos 6000 e poucos troféus.







Do que você mais gosta em Clash of Clans?

O jogo é incrível mas pessoalmente o Clash of Clans me marcou muito mais do que apenas o jogo em si. Posso falar que o Clash of Clans mudou a minha vida, me deu a oportunidade de criar o meu canal e me tornou extremamente feliz. Mas falando do jogo em si, a melhor coisa para mim é o nervosismo que você sente assim que clica para atacar uma vila na guerra, adrenalina pura! Isso é maravilhoso!







Qual é a sua tropa preferida atualmente e por quê?

Eu sempre fui muito fã do Corredor. Claro que as minhas tropas mais usadas sempre mudam com o meta, porém eu tenho um carinho especial com o corredor.







Qual é a sua melhor lembrança relacionada ao Clash of Clans?

Sem dúvidas os momentos mais marcantes foram as duas viagens que eu tive o prazer de fazer. No lançamento do cv12 e na final do mundial, ambas para Alemanha. O reconhecimento que eu tive da Supercell foi o que me manteve ativo durante tanto tempo no jogo como criador de conteúdo. Foi muito marcante pra mim poder ter conhecido toda a equipe da SC e ter me sentido parte disso tudo.







Você tem dicas ou conselhos para os jogadores?

Clash é como qualquer outro esporte, muitos jogadores reclamam que não sabem atacar, porém eles não treinam. A diferença de um jogador do competitivo é que ele gasta horas treinando ataques em diferentes tipos de layouts e testando sempre diferentes tipos de estratégias. Aproveitem os desafios amistosos, é aonde você pode treinar.





Dos vídeos que você já fez, qual é o seu preferido?

Não tenho como dizer um único video em especifico, mas posso falar de vídeos que eu produzi durante momentos pelos quais eu enfrentava sérios problemas pessoais. O sentimento de orgulho de ter conseguido produzir vídeos gerando alegria nas pessoas mesmo que eu estivesse com muitos problemas me faz me sentir bem. Eu sempre busquei trazer alegria nos vídeos, independente de qualquer coisa.