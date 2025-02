As jogadoras deverão ter Centro de Vila 15, estar no servidor de discord "HoLoWiWi Marinaul", e preencher este formulário de inscrição.

Para participar do torneio, as jogadoras, obrigatoriamente, terão que utilizar a câmera durante a transmissão do seu ataque. O evento será destinado a jogadoras dos seguintes países: Portugal, Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Perú, República Dominicana, Uruguai e Venezuela.

Será um dia histórico com muitas mitagens e algumas cenas fortes também! A diversão está garantida, e, no comando da narração, teremos as mitas Bruna7Cr e RafaCOC.