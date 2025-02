As inscrições já estão abertas através da Aba Comunidade do canal Rafacoc no

Youtube e no início da Transmissão AO VIVO com envio de convite feito pelo jogador

para o clã, no caso de vagas remanescentes.

Importante: As inscrições são ilimitadas, o prazo de inscrição é valido até das 12h

(horário de Brasília) no dia da Transmissão da classificatória de CADA CENTRO DE

VILA*, as vagas que sobrarem serão disponibilizadas no início da Transmissão.