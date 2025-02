Preparamos um evento da comunidade para você destruir MAIS e ganhar MAIS!

Ao longo deste evento, acompanharemos a porcentagem de destruição em ataques multijogador na Vila Principal de CADA JOGADOR! Toda vez que você fizer um ataque multijogador, seu poder destrutivo contribuirá para a progressão do evento. Além disso, o uso da tropa Bárbaro Atacante em seus ataques aumentará a progressão do evento (sim, você precisa usá-la)! Quando uma determinada quantidade total de destruição for atingida, um marco será desbloqueado e você ganhará uma recompensa! Haverá 5 marcos no total, portanto você poderá ganhar até 5 recompensas diferentes!

Interessado? Leia abaixo todos os detalhes do evento!

Detalhes do evento:

Início: 23 de maio de 2024, às 11h (horário de Helsinque)

Término: 31 de maio de 2024, às 11h (horário de Helsinque)

Marcos e recompensas:

1º: 37,5 milhões de destruição total

2º: 75 milhões de destruição total

3º: 150 milhões de destruição total

4º: 225 milhões de destruição total

5º: 300 milhões de destruição total

Você pode acessar a caixa de entrada do jogo para conferir o progresso do evento. 👇