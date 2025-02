Olá Chefes,

Iniciando a 4ª temporada das Ligas de Guerra do Clãs, queríamos compartilhar informações adicionais sobre essa temporada em particular.



Por que este é um marco significativo para as Ligas de Guerra do Clã? Porque essa é a primeira vez que os Clãs estão competindo no nível mais alto das Ligas: Liga Campeão I

Nosso objetivo com as Ligas de Guerra dos Clãs tem sido fornecer uma arena competitiva para os clãs lutarem e provar qual Clã é o melhor do mundo, e esta temporada é a primeira vez que os Clãs poderão olhar com orgulho para suas conquistas e serem reconhecidos pelos seus resultados.



No final das Ligas das Guerras de Clãs de Janeiro, estaremos postando um ranking Top 10 da Liga Campeão I. Isso significa que os Clãs nessa Liga saberão com absoluta confiança em que posição estarão em comparação aos seus adversários.



Haverá alguns fatores para determinar essa lista Top 10:



Número Diferencial Estrelas Conquistadas: Isto é calculado pelo número de estrelas ganhas menos o número de estrelas tiradas de você. Nada diz "Vitória" mais do que a quantidade de estrelas conquistadas ao longo da temporada, mas nas Ligas das Guerra do Clãs ter um bom ataque não é suficiente. Ter uma defesa impenetrável para impedir que Estrelas sejam tomada é essencial!



Por exemplo, se o seu Clã ganhou 315 Estrelas nesta semana, mas seus oponentes foram capazes de ganhar 100 Estrelas do seu Clã, então seu Diferencial de Estrelas seria 215.



No entanto, em caso de empate, haverá alguns fatores de desempate:

Número absoluto de estrelas ganhas: Este será o número de estrelas que você ganhou durante toda a temporada.



% de Destruição: Se o primeiro fator de desempate ainda resultar em empates, nós veremos a % de destruição que seu Clã fez durante a Liga para o desempate final.



Para encerrar, assim que tivermos nossa lista das 10 melhores, faremos um anúncio para que todos possam ver suas conquistas épicas!

