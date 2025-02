Agora que todas as informações sobre as Classificatórias para o Campeonato Mundial estão disponíveis, é hora de garantir que VOCÊ tenha visto tudo o que precisa para começar sua jornada para se tornar um Campeão Mundial!



Como mencionamos no artigo do Anúncio, as Classificatórias do Mundial (juntamente com os torneios de Ingresso Dourado) são as únicas maneiras de se classificar para as Finais do Campeonato Mundial que ocorrerão de 24 a 26 de Novembro, onde descobriremos quem é o Campeão Mundial de 2023!



Com duas das 8 equipes finalistas já garantidas (NAVI, vencedora da Queso Cup e Tribe Gaming, da RUSH of Clans), mais duas vagas ainda serão decididas com o Clash MSTRS e o Torneio China Golden Ticket. Os quatro Ingressos Dourados restantes para as finais do Clash Worlds serão concedidos nas Classificatórias do Mundial!